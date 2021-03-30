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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 30 » 10:35:21

Заслуженный артист стал советником главы Житомирского областного совета

Сегодня, 10:48:21 700 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заслуженный артист стал советником главы Житомирского областного совета

 Заслуженный артист Украины, режиссер житомирского драмтеатра Петр Авраменко стал советником председателя Житомирского областного совета Владимира Федоренко.

Об этом 29 марта Федоренко сообщил на своей странице в соцсети.
 

"Петр Авраменко – мой новый советник! Заслуженный артист Украины, талантливый режиссер, сценарист, актер театра и кино. Культурный деятель, креативный новатор и яркая личность. Уверен, вместе нам удастся реализовать немало интересных проектов! Любовь к культурному наследию Житомирщины – наша общая черта. Совместными усилиями, с помощью безграничного творческого потенциала Петра Авраменко, мы выведем регион на принципиально новый уровень. Житомирскому академическому украинскому музыкально-драматическому театру им. Ивана Кочерги крупно повезло с господином Петром, а мне – с новым советником!" – написал глава облсовета.




Напомним, Петр Авраменко получил звание "Заслуженный артист Украины" весной 2018 года.

Ранее советником председателя Житомирского областного совета стал Виктор Евдокимов – ректор университета "Житомирская политехника". 
Тэги: облсовет, советник, заслуженный артист, Авраменко
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:26:52, Сегодня [Материал]

Больше всего Мне понравился Радник Федоренка Катерина Самчук керівник " Коростенський завод МДФ" та Україської лісопильної холдингової компанії
Pound
2 Life is life (Pound)   • 17:41:50, Сегодня [Материал]

Ну правильно, не дарма увесь ліс їде на Коростень, вже й на аукциони звичайні люди не можуть заявитися.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:19:28, Сегодня [Материал]

Так это что новый лесной Барон? А лесников меняют или нет?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:21:14, Сегодня [Материал]

И зачем во время вечной пантымии " Заслуженный артист Украины" ?
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