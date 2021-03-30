Заслуженный артист стал советником главы Житомирского областного совета

"Петр Авраменко – мой новый советник! Заслуженный артист Украины, талантливый режиссер, сценарист, актер театра и кино. Культурный деятель, креативный новатор и яркая личность. Уверен, вместе нам удастся реализовать немало интересных проектов! Любовь к культурному наследию Житомирщины – наша общая черта. Совместными усилиями, с помощью безграничного творческого потенциала Петра Авраменко, мы выведем регион на принципиально новый уровень. Житомирскому академическому украинскому музыкально-драматическому театру им. Ивана Кочерги крупно повезло с господином Петром, а мне – с новым советником!" – написал глава облсовета.