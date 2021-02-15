Городская комиссия передумала: с 16 февраля в школах Житомира возобновят обучение

С 16 февраля школам и ПТУ Житомира рекомендуется возобновить образовательный процесс. Такое решение приняли сегодня на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что решение приняли из неустойчивых погодных условий, в частности повышения прогнозируемых низких температур.
"Департаменту образования городского совета, учитывая изменения прогноза погоды, рекомендовать руководителям учреждений общего среднего, внешкольного, профессионально-технического образования рассмотреть вопрос о переходе на дневную форму обучения"
, - говорится в протоколе заседания.
Предыстория
11-12 февраля
из-за снегопада некоторые школы в Житомире перешли на дистанционное обучение.
12 февраля городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала учебным заведениям перейти на дистанционную форму
.
15 февраля возмущенные родители передали мэру Сергею Сухомлину коллективное обращение с требованием возобновить учебный процесс
.