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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 15 » 16:02:03

Городская комиссия передумала: с 16 февраля в школах Житомира возобновят обучение

Сегодня, 16:31:03 1140 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Городская комиссия передумала: с 16 февраля в школах Житомира возобновят обучение

 С 16 февраля школам и ПТУ Житомира рекомендуется возобновить образовательный процесс. Такое решение приняли сегодня на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что решение приняли из неустойчивых погодных условий, в частности повышения прогнозируемых низких температур.

"Департаменту образования городского совета, учитывая изменения прогноза погоды, рекомендовать руководителям учреждений общего среднего, внешкольного, профессионально-технического образования рассмотреть вопрос о переходе на дневную форму обучения", - говорится в протоколе заседания. 




 

Предыстория


11-12 февраля из-за снегопада некоторые школы в Житомире перешли на дистанционное обучение.

12 февраля городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала учебным заведениям перейти на дистанционную форму.

15 февраля возмущенные родители передали мэру Сергею Сухомлину коллективное обращение с требованием возобновить учебный процесс.
Тэги: Житомир, горсовет, учеба, погода
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Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 18:37:34, Сегодня [Материал]

Если бы они думать умели
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