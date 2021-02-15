Школам Житомира рекомендовали перейти на «дистанционку»: родители угрожают судом и требуют возобновить учебу

"В Житомире сорван учебный процесс и это факт. За окном -6, солнце. Дети дома. Такое решение еще в пятницу приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС. Комиссия ТЭБ и ЧС в своем названии предусматривает чрезвычайные ситуации, а "внеочередное заседание" безотлагательную реакцию. ЧС была всю прошлую неделю. Все откапывались и ехали на работу и учебу. Решительных решений не было. Опаздывали, но учились ... Почему внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС не прошло в воскресенье, учитывая изменчивость ситуации? Или ЧС и реакция на их отсутствие возможна только в рабочие дни? Ждем героического решения искусственно созданной проблемы", - написала в cоцсети житомирянка Ирина Степаненко.