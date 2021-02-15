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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 15 » 12:06:47

Школам Житомира рекомендовали перейти на «дистанционку»: родители угрожают судом и требуют возобновить учебу

Сегодня, 12:17:47 5692 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Школам Житомира рекомендовали перейти на «дистанционку»: родители угрожают судом и требуют возобновить учебу

 Из-за непогоды с 15 до 19 февраля в Житомирской городской ОТГ руководителям учреждений общего среднего, внешкольного, профессионально-технического образования рекомендуют перейти на дистанционную форму обучения. Соответствующее решение приняла 12 февраля городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В соцсетях житомиряне активно обсуждают решение комиссии ТЭБ и ЧС и возмущаются, что при действительно сильных морозах и снегопадах дети учились, а сейчас при небольших заморозках днем ​​должны сидеть дома.
 

"В Житомире сорван учебный процесс и это факт. За окном -6, солнце. Дети дома. Такое решение еще в пятницу приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС. Комиссия ТЭБ и ЧС в своем названии предусматривает чрезвычайные ситуации, а "внеочередное заседание" безотлагательную реакцию. ЧС была всю прошлую неделю. Все откапывались и ехали на работу и учебу. Решительных решений не было. Опаздывали, но учились ... Почему внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС не прошло в воскресенье, учитывая изменчивость ситуации? Или ЧС и реакция на их отсутствие возможна только в рабочие дни? Ждем героического решения искусственно созданной проблемы", - написала в cоцсети житомирянка Ирина Степаненко.


15 февраля родители учеников житомирского лицея №25 передали мэру Сергею Сухомлину коллективное обращение с требованием возобновить учебный процесс.
 

"Мы, родители, категорически не согласны с данным решением в связи с тем, что это решение нарушает конституционное право детей на образование. Кроме того, погодные условия изменились на приемлемые для обучения, эпидситуация в нашем городе является удовлетворительной ... Требуем восстановить очную форму обучения в учебном заведении. В противном случае, оставляем за собой право обращения в суд", - говорится в обращении.


Напомним, некоторые школы в Житомире перешли на дистанционное обучение еще 11-12 февраля. 

Тэги: дистанционное обучение, горсовет, Житомир, учеба
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 12:46:45, Сегодня [Материал]

Нормально. Пускай лучше дома сидят. А то шо какая перепуганная мамаша недовольна, то это ее проблемы.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:55:13, Сегодня [Материал]

ладно. не буду подкалывать
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