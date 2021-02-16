Рейтинг ответственности: кто из житомирских нардепов-мажоритарщиков выполняет свои обещания

В Житомирской области шесть депутатов-мажоритарщиков и пять из них – члены фракции «Слуга народа». Самый высокий процент выполненных обещаний – у депутата со стажем Владимира Арешонкова (группа «Довіра»). Об этом сообщает сайт «Слово и дело
».
За несколько каденций Арешонков
дал 70 обещаний: выполнил – 28 (40%), провалил – 17, в процессе реализации – 25. В парламенте IX созыва нардеп выполнил два обещания – добиваться отмены неприкосновенности и не голосовать за законопроект о рынке земли во втором чтении. Проваленных обещаний у него в этом созыве пока не было.
У мажоритарщиков, которые прошли в Верховную раду от «Слуги народа», невыполненных обещаний нет. На втором месте по уровню ответственности Игорь Герасименко
, у него всего 32 обещания: выполнил – 7 (22%), проваленных нет, 25 – в процессе реализации. Депутат, в частности, выполнил обязательства добиваться упрощения процедуры импичмента президента, установить расходы на оборону не меньше 5% ВВП, добиваться перезагрузки прокуратуры.
19% обязательств выполнил Дмитрий Костюк
. По данным наших аналитиков, у него 31 обещание: выполнил – 6, провалил – 0, в процессе выполнения – 25. Среди выполненных обещаний у депутата – зарегистрировать законопроект о легализации добычи янтаря.
Богдан Кыцак
дал 26 обещаний: выполнил – 4, ни одного не провалил, 22 – в процессе реализации. Нардеп выполнил обещания привлечь чиновников к ответственности за незаконное обогащение и отменить неприкосновенность.
У Татьяны Грищенко
21 обещание, выполнено пока только одно (5%) – отстаивать введение независимого аудита качества автомобильных дорог. Еще ни одного обязательства не выполнил нардеп Сергей Кузьминых
, все 28 в процессе.