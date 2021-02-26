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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Февраль » 26 » 12:52:09

Нардеп с трибуны Верховной Рады назвал житомирский стадион символом коррупции

Сегодня, 13:16:09 1032 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нардеп с трибуны Верховной Рады назвал житомирский стадион символом коррупции

 В стенах Верховной Рады Украины говорили о достройке центрального стадиона "Полесье". Народный депутат Арсений Пушкаренко во время выступления назвал строительство житомирского стадиона символом коррупции, бездеятельности и безрассудства, передает "Спортивний Житомир".

"С этой трибуны хотелось бы высказаться о строительстве стадиона в Житомире. Уже 15 лет, вдумайтесь, 15 лет его не могут достроить. Этот долгострой - символ коррупции, символ бездеятельности и символ безрассудства в городе Житомире. На днях болельщики футбольного клуба "Полесье" обоснованно вышли с претензией к областной государственной администрации: когда же все-таки будет достроен стадион "Полесье", - сказал нардеп.

Арсений Пушкаренко призвал руководство Житомирской ОГА достроить сооружение в кратчайшие сроки.


 

"Мы, житомирские народные депутаты Татьяна Грищенко, Дмитрий Костюк, Сергей Кузьминых, Богдан Кицак, Игорь Герасименко, обращаемся к руководству областной государственной администрации и ее председателю Виталию Бунечко с требованием в кратчайшие сроки достроить этот долгострой. Сегодня это лицо нашей власти в Житомире. Мы должны поставить точку в этом вопросе и достроить этот стадион. И изменить этот символ с коррупции и безрассудства на место, которое будет приносить удовольствие всем житомирянам, где будет играть наша полесская команда, место, куда будут приходить и взрослые, и дети и гордиться своей командой. Мы, как народные депутаты в рамках парламентского контроля, держим ситуацию на контроле, как народные депутаты, прилагаем все усилия и будем прилагать, чтобы объект был достроен, а исполнителей, Житомирскую областную госадминистрацию, призываем в кратчайшие сроки закончить этот объект и показать всем, что наша власть способна доделать то, что не смогли другие", - сказал нардеп.


Напомним, в конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции, однако стадион "Полесье" до сих пор не сдали в эксплуатацию. 17 февраля под стенами ОГА прошла акция протеста, во время которой глава ОГА Бунечко заявил, что ГАСИ вернула документы для уточнения. 22 февраля на корректировку проектной документации реконструкции стадиона "Полесье" выделили 330 тыс. грн.
Тэги: стадион полесье, нардеп, Верховная Рада
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Комментариев: 1
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 13:20:25, Сегодня [Материал]

Директор кормового двору села Буряки на прізвище Гундич зараз образився.
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