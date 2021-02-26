Нардеп с трибуны Верховной Рады назвал житомирский стадион символом коррупции

"Мы, житомирские народные депутаты Татьяна Грищенко, Дмитрий Костюк, Сергей Кузьминых, Богдан Кицак, Игорь Герасименко, обращаемся к руководству областной государственной администрации и ее председателю Виталию Бунечко с требованием в кратчайшие сроки достроить этот долгострой. Сегодня это лицо нашей власти в Житомире. Мы должны поставить точку в этом вопросе и достроить этот стадион. И изменить этот символ с коррупции и безрассудства на место, которое будет приносить удовольствие всем житомирянам, где будет играть наша полесская команда, место, куда будут приходить и взрослые, и дети и гордиться своей командой. Мы, как народные депутаты в рамках парламентского контроля, держим ситуацию на контроле, как народные депутаты, прилагаем все усилия и будем прилагать, чтобы объект был достроен, а исполнителей, Житомирскую областную госадминистрацию, призываем в кратчайшие сроки закончить этот объект и показать всем, что наша власть способна доделать то, что не смогли другие", - сказал нардеп.