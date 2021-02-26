Нардеп с трибуны Верховной Рады назвал житомирский стадион символом коррупции

В стенах Верховной Рады Украины говорили о достройке центрального стадиона "Полесье". Народный депутат Арсений Пушкаренко во время выступления назвал строительство житомирского стадиона символом коррупции, бездеятельности и безрассудства, передает "Спортивний Житомир
".
"С этой трибуны хотелось бы высказаться о строительстве стадиона в Житомире. Уже 15 лет, вдумайтесь, 15 лет его не могут достроить. Этот долгострой - символ коррупции, символ бездеятельности и символ безрассудства в городе Житомире. На днях болельщики футбольного клуба "Полесье" обоснованно вышли с претензией к областной государственной администрации: когда же все-таки будет достроен стадион "Полесье"
, - сказал нардеп.
Арсений Пушкаренко призвал руководство Житомирской ОГА достроить сооружение в кратчайшие сроки.
"Мы, житомирские народные депутаты Татьяна Грищенко, Дмитрий Костюк, Сергей Кузьминых, Богдан Кицак, Игорь Герасименко, обращаемся к руководству областной государственной администрации и ее председателю Виталию Бунечко с требованием в кратчайшие сроки достроить этот долгострой. Сегодня это лицо нашей власти в Житомире. Мы должны поставить точку в этом вопросе и достроить этот стадион. И изменить этот символ с коррупции и безрассудства на место, которое будет приносить удовольствие всем житомирянам, где будет играть наша полесская команда, место, куда будут приходить и взрослые, и дети и гордиться своей командой. Мы, как народные депутаты в рамках парламентского контроля, держим ситуацию на контроле, как народные депутаты, прилагаем все усилия и будем прилагать, чтобы объект был достроен, а исполнителей, Житомирскую областную госадминистрацию, призываем в кратчайшие сроки закончить этот объект и показать всем, что наша власть способна доделать то, что не смогли другие", - сказал нардеп.
Напомним, в конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции
, однако стадион "Полесье" до сих пор не сдали в эксплуатацию. 17 февраля под стенами ОГА прошла акция протеста
, во время которой глава ОГА Бунечко заявил, что ГАСИ вернула документы для уточнения. 22 февраля на корректировку проектной документации реконструкции стадиона "Полесье" выделили 330 тыс. грн
.