На Житомирщине задержали банду, которая торговала наркотиками через Telegram: «товар» пересылали по почте

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группировки, участники которой продавали наркотики через Telegram-канал.
По предварительной информации спецслужбы, ежемесячно дельцы отправляли до 200 посылок с наркотиками и психотропами на минимум полмиллиона гривен. Оперативники СБУ задокументировали 40 фактов сбыта злоумышленниками запрещенных веществ.
"По предварительным данным предварительного расследования, организовал незаконный сбыт наркотиков и психотропных через специализированную онлайн-платформу житель Житомирского района. Товар для сбыта злоумышленники получали оптовыми партиями через почтовые отправления. Затем наркотики и психотропы фасовались на продажу в розницу. Объявления они публиковали в Telegram-канале, через который и принимали заказы", - сообщает пресс-група Управления СБ Украины в Житомирской области.
По информации спецслужбы, переправляли "товар" дельцы через сервисы почтовой связи клиентам со всей Украины, маскируя посылки среди детской одежды, игрушек или других вещей. Расчет осуществлялся через систему электронных платежей.
В ходе спецоперации правоохранители задержали наркокурьера в почтовом отделении при попытке отправки партии товара. Впоследствии по месту жительства были задержаны организатор группировки и его сообщница.
"Во время проведения санкционированных обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли наркотические средства и психотропные вещества, банковские карточки, предназначенные для обналичивания денег, черновые записи с данными о оптовых и розничных покупателях", - сообщает СБУ.
В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины продолжаются неотложные следственные действия.