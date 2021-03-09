Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 09.03.2021    15:57:05
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Март » 9 » 12:13:19

В Житомире отметили 207 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12:27:19 486 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире отметили 207 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. ФОТОРЕПОРТАЖ

 Сегодня 9 марта возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко отметили 207-ю годовщину со дня рождения Кобзаря. Массовое шествие по центру города с перекрытием площади Соборной, анонсированное накануне, отменили.

Отметим, что с 3 марта Житомир и область находятся в красной зоне по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса, поэтому организаторы торжеств по случаю праздника ограничились возложением цветов к памятнику и чтением стихов поэта.

«9 марта 2021 исполняется 207 лет со дня рождения Великого Кобзаря, гения украинского народа - Тараса Шевченко. По этому случаю в Украине и по всему миру проходят тематические мероприятия. В Житомире, чтобы почтить память Кобзаря, возложить цветы к подножию памятника украинского поэта, художника и мыслителя пришли представители городской и областной власти», - говорится в сообщении Житомирского горсовета.

Фото Житомир інфо

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Житомир відзначив 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка

Тэги: праздники, Житомир, Тарас Шевченко
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus