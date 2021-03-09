В Житомире отметили 207 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня 9 марта возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко отметили 207-ю годовщину со дня рождения Кобзаря. Массовое шествие по центру города с перекрытием площади Соборной, анонсированное накануне, отменили.
Отметим, что с 3 марта Житомир и область находятся в красной зоне по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса, поэтому организаторы торжеств по случаю праздника ограничились возложением цветов к памятнику и чтением стихов поэта.
«9 марта 2021 исполняется 207 лет со дня рождения Великого Кобзаря, гения украинского народа - Тараса Шевченко. По этому случаю в Украине и по всему миру проходят тематические мероприятия. В Житомире, чтобы почтить память Кобзаря, возложить цветы к подножию памятника украинского поэта, художника и мыслителя пришли представители городской и областной власти», - говорится в сообщении Житомирского горсовета.