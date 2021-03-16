В мэрии Житомира заявили, что активно борются с вандальной росписью стен

Власти Житомира начали борьбу с распространением вандализма в городе – разрисовкой краской сооружений и стен. В горсовете отмечают, что большинство рисунков на стенах Житомира не связаны с искусством граффити.
"К сожалению, некоторые молодые люди считают геройством разрисовать краской стены зданий, заборы, архитектурные сооружения. Это не имеет никакого отношения к граффити, которым художники украшают здания, и портит эстетический вид нашего города"
, – отмечают в мэрии.
По словам начальника управления жилищного хозяйства Андрея Гуменюка, так называемые "граффити" наносят преимущественно ночью, когда профильные управления органов местного самоуправления не работают. Поэтому составить административный протокол на нарушителей удается редко.
"Заметив надписи, работники городских служб выдают балансодержателям предписания на устранение нарушений, а фотодоказательства передаются в правоохранительные органы. После этого надписи должны быть закрашены. Согласно действующему законодательству, данное нарушение карается штрафом от 800 до 1700 грн", – сказал Андрей Гуменюк.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 18 февраля трое подростков разрисовали беседку
в городском парке им. Гагарина. Полицейским задержать вандалов не удалось.