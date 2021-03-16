Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 16.03.2021    18:23:27
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 16 » 13:11:05

В мэрии Житомира заявили, что активно борются с вандальной росписью стен

Сегодня, 13:29:36 501 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В мэрии Житомира заявили, что активно борются с вандальной росписью стен

 Власти Житомира начали борьбу с распространением вандализма в городе – разрисовкой краской сооружений и стен. В горсовете отмечают, что большинство рисунков на стенах Житомира не связаны с искусством граффити.

"К сожалению, некоторые молодые люди считают геройством разрисовать краской стены зданий, заборы, архитектурные сооружения. Это не имеет никакого отношения к граффити, которым художники украшают здания, и портит эстетический вид нашего города", – отмечают в мэрии.

По словам начальника управления жилищного хозяйства Андрея Гуменюка, так называемые "граффити" наносят преимущественно ночью, когда профильные управления органов местного самоуправления не работают. Поэтому составить административный протокол на нарушителей удается редко.
 

"Заметив надписи, работники городских служб выдают балансодержателям предписания на устранение нарушений, а фотодоказательства передаются в правоохранительные органы. После этого надписи должны быть закрашены. Согласно действующему законодательству, данное нарушение карается штрафом от 800 до 1700 грн", – сказал Андрей Гуменюк.


Как сообщал "Журнал Житомира", 18 февраля трое подростков разрисовали беседку в городском парке им. Гагарина. Полицейским задержать вандалов не удалось.
Тэги: вандализм, горсовет, граффити, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:16:15, Сегодня [Материал]

Не нужно штрафов. Просто словить одного такого гандона и заставить все надписи в городе самостоятельно и за свой счет вывести. Чтобы другим был урок - в следующий раз поймают тебя, и уже ты будешь все вычищать. Это если о гуманности. А если без гуманизма - руки таким "художникам" отрубывать не мешало бы, или на лбу им же их графити и разместить, только выжечь, чтобы всю жизнь этот говнарь ходил "законтаченным".
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus