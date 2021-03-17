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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Март » 17 » 12:31:36

Житомирская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов

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Житомирская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов

 Житомирская область в рейтинге социально-экономического развития регионов по результатам 2020 года заняла 7 место. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Министерством развития громад и территорий Украины.

По сравнению с январем-декабрем 2019 года Житомирщина улучшила свое место на 4 позиции.

Улучшились места Житомирской области по следующим направлениям:
 
  • «Инвестиционное развитие и внешнеэкономическое сотрудничество» на 12 позиций с 19 на 7 место;
  • «Эффективность рынка труда» на 6 позиций с 18 на 12 место;
  • «Возобновляемая энергетика и энергоэффективность» на 2 позиции с 8 на 6 место;
  • «Развитие инфраструктуры» на 1 позицию с 10 на 9 место.

Наиболее существенно улучшились места области по показателям:
 
  • «Индекс капитальных инвестиций» на 13 позиций с 15-16 на 2 место;
  • «Индекс промышленной продукции» на 12 позиций с 22 на 10 место;
  • «Индекс реальной заработной платы» на 11 позиций с 22-23 на 11-12 место;
  • «Объем капитальных инвестиций (кроме инвестиций из государственного бюджета) на 9 позиций с 21 на 12 место.

В то же время, Житомирщина отстает по показателям:
 
  • «Индекс строительной продукции» – 21 место;
  • «Объем выполненных строительных работ» – 19 место;
  • «Объем прямых иностранных инвестиций» – 18 место.

Тэги: рейтинг, Житомирская область
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