Область в экспортном пике: Бунечко в рейтинге губернаторов занял 5-е место с конца

"Пятую строку снизу в рейтинге занял глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко (-33,5 балла). Его область имеет весьма неблагополучную ситуацию в экспорте товаров и услуг. В первом квартале по объему экспорта на душу населения Житомирщина оказалась на седьмом месте снизу и рискует упасть еще ниже, поскольку по динамике экспорта она в тройке аутсайдеров - падение на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, экспорт товаров упал на 8,8%, услуг - на 4,9%.



Также Житомирщина в тройке аутсайдеров по динамике строительства. Строительная продукция сократилась на 20,2%, а по ее объему на душу населения область оказалась на предпоследнем месте. И еще Житомирщина попала в тройку аутсайдеров по динамике реальной зарплаты, а по среднемесячной зарплате держится в шестерке худших", - говорится в рейтинге.