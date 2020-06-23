Область в экспортном пике: Бунечко в рейтинге губернаторов занял 5-е место с конца

Председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в рейтинге губернаторов смог на одну позицию улучшить свои результаты, однако это не помогло ему подняться "со дна".
Рейтинг по итогам I квартала 2020 года опубликовало издание "Деловая столица
".
"Как и в прошлые годы, сравниваются показатели 23 мирных регионов (без оккупированных АРК и Севастополя и наполовину оккупированных Донетчины и Луганщины) по 20 общественно значимым критериям. Все цифры берутся из сводок Госстата и его территориальных органов"
, - объясняют составители рейтинга.
Председатель Житомирской ОГА в рейтинге занял 19-ю позицию из 23 возможных. "У Бунечко экспортное пике", - охарактеризовали результаты работы главы области.
"Пятую строку снизу в рейтинге занял глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко (-33,5 балла). Его область имеет весьма неблагополучную ситуацию в экспорте товаров и услуг. В первом квартале по объему экспорта на душу населения Житомирщина оказалась на седьмом месте снизу и рискует упасть еще ниже, поскольку по динамике экспорта она в тройке аутсайдеров - падение на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, экспорт товаров упал на 8,8%, услуг - на 4,9%.
Также Житомирщина в тройке аутсайдеров по динамике строительства. Строительная продукция сократилась на 20,2%, а по ее объему на душу населения область оказалась на предпоследнем месте. И еще Житомирщина попала в тройку аутсайдеров по динамике реальной зарплаты, а по среднемесячной зарплате держится в шестерке худших", - говорится в рейтинге.
Среди успехов авторы отметили четвертое место области по динамике сельского хозяйства и попадание в число пяти регионов с наименьшей задолженностью по зарплате на одного штатного работника.
Стоит добавить, что по итогам 2019 года Виталий Бунечко находился на 20-й позиции рейтинга
.
Бунечно второй коп - он не берет взятки (?! возможно), но и прогресса в его работе не видно (!!! совершенно) ...
а кто-то предмет "организация и управление" годами изучает
а в статье, опять же, про упадок. Работа кипит. Правда по уничтожению области. Сейчас ещё Евдокимова выберут в мэры и всё, "кінець єпохи бідності" для ЗеЧеПуХи.