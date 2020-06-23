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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июнь » 23 » 10:47:59

Область в экспортном пике: Бунечко в рейтинге губернаторов занял 5-е место с конца

Сегодня, 11:11:59 555 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Область в экспортном пике: Бунечко в рейтинге губернаторов занял 5-е место с конца

 Председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в рейтинге губернаторов смог на одну позицию улучшить свои результаты, однако это не помогло ему подняться "со дна". 

Рейтинг по итогам I квартала 2020 года опубликовало издание "Деловая столица".

"Как и в прошлые годы, сравниваются показатели 23 мирных регионов (без оккупированных АРК и Севастополя и наполовину оккупированных Донетчины и Луганщины) по 20 общественно значимым критериям. Все цифры берутся из сводок Госстата и его территориальных органов", - объясняют составители рейтинга.

Председатель Житомирской ОГА в рейтинге занял 19-ю позицию из 23 возможных. "У Бунечко экспортное пике", - охарактеризовали результаты работы главы области.
 

"Пятую строку снизу в рейтинге занял глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко (-33,5 балла). Его область имеет весьма неблагополучную ситуацию в экспорте товаров и услуг. В первом квартале по объему экспорта на душу населения Житомирщина оказалась на седьмом месте снизу и рискует упасть еще ниже, поскольку по динамике экспорта она в тройке аутсайдеров - падение на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, экспорт товаров упал на 8,8%, услуг - на 4,9%.

Также Житомирщина в тройке аутсайдеров по динамике строительства. Строительная продукция сократилась на 20,2%, а по ее объему на душу населения область оказалась на предпоследнем месте. И еще Житомирщина попала в тройку аутсайдеров по динамике реальной зарплаты, а по среднемесячной зарплате держится в шестерке худших", - говорится в рейтинге.


Среди успехов авторы отметили четвертое место области по динамике сельского хозяйства и попадание в число пяти регионов с наименьшей задолженностью по зарплате на одного штатного работника.

Стоит добавить, что по итогам 2019 года Виталий Бунечко находился на 20-й позиции рейтинга.

Тэги: рейтинг, Житомирская область, ОГА, Бунечко
Комментариев: 12
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:50:04, Сегодня [Материал]
-5

Все эти рейтинги до самой задницы. Их можно купить, а через СМИ замочить. Главное чтобы взятки не брал. А вот тут Бунечко на первом месте
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 12:03:31, Сегодня [Материал]
+1

какой лучше коп для полиции: который умеет ловить преступников или который умеет заполнять документацию для начальства?

Бунечно второй коп - он не берет взятки (?! возможно), но и прогресса в его работе не видно (!!! совершенно) ...
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:27:44, Сегодня [Материал]
+1

Втом то и дело , что он не умеет заполнять документацию для начальства. А вообще заполнять документы должны сотрудники аппарата. Видать халатно к этому относятся. может кто-то присмотрел место губера посадил на свою зарплату клерка, а тот паскудит и неправильно подает документы. Если Он берет взятки или Его окружение надо об этом говорить. Вот за Эпицентр кто взял взятку? Вот вы не поверите. Это умудрился сделать Яремчук. Через депутата Мойшу Мойсеева.
yahimsol
3 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 12:10:22, Сегодня [Материал]
+1

Человек, который всю жизнь проработал в культуре, поставили хозяйственником, мрак, он же никакой, как дерибанили при Гундиче так и сейчас при Бунечко дерибанят
zt-gregori
4 Ігор (zt-gregori)   • 12:23:51, Сегодня [Материал]
+1

Культура? Бунечко понад 20 років працював в СБУ. І забувайте вже про "хозяйствеников". Голова ОДА - суто менеджерська посада і бажано на неї призначати людину, яка хоча б трохи знайома з областю.
yahimsol
5 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 12:32:21, Сегодня [Материал]
0

Якщо Ви такий розумний то дізнайтесь чим Він там 20 років займався в СБУ. І менеджер і господарник це не одне і теж саме????
zt-gregori
6 Ігор (zt-gregori)   • 12:38:17, Сегодня [Материал]
+1

Не зовсім: у "совковому" розумінні господарник - це людина, яка контролює абсолютно все, від величезних тендерів до кольору лавочки у райцентрі. Менеджер же має налаштувати роботу всіх структурних підрозділів і їх контролювати.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 12:55:04, Сегодня [Материал]
-3

прикольная каша у "несавков" в головах.....
а кто-то предмет "организация и управление" годами изучает
ciklumig
8 НеВажно (ciklumig)   • 13:23:34, Сегодня [Материал]
+2

В смысле упадок? Судя по его зарплате, заместителях, руководителе аппарата, помощников и советников у него не может быть упадка. Что за бред тут говорят? У него в помощниках честнейший человек, который занимается большими делами. Сидит, и делает много НИХЕРА! Первый зам говорит о добыче полезных ископаемых на Луне, проректору политеха говорит сделать "какую-нибудь доску"(это дословно) для титанового завода, а вы тут про упадок. У каждого зама есть секретарь, правда по штату они не секретари, видимо люди ну ОЧЕНЬ заняты. Назначение руководителя управления БЕЗ КОНКУРСА! и по совместительству зам.руководителя аппарата, то есть человек может сам для себя подписывать премии, например, или другие какие-то документы.
а в статье, опять же, про упадок. Работа кипит. Правда по уничтожению области. Сейчас ещё Евдокимова выберут в мэры и всё, "кінець єпохи бідності" для ЗеЧеПуХи.
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:50:22, Сегодня [Материал]
-2

Евдокимова не выберут по одной причине его дескредетируют конкуренты одним человеком. Клан Сухомлин, Зубко, Розенблатт, Рабинович, Хренов, Яремчук Дмытрук уже нашли такого человека.
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:54:55, Сегодня [Материал]
0

Правда и Сухомлина не выберут. конец эпохи массонов заканчивается. Грусным аккордом печали закончится гамма любви. Кстати это я вычитал на еврейском кладбище.
DomA
12 Владимир (DomA)   • 14:10:57, Сегодня [Материал]
+4

ще той госпідар! лайно тече рікою з хмельницької області, а нашому очільнику до спини то все!! безхребетне жодного рішення сам прийняти не може!!
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