«У Бунечко карьерный обвал»: глава Житомирской ОГА на дне рейтинга губернаторов

Председатель Житомирской обгосадминистрации Виталий Бунечко не смог улучшить свои результаты и остался на дне рейтинга губернаторов. Рейтинг по итогам 2019 года опубликовало издание "Деловая столица
".
"В последние дни Банковая усиленно старается списать экономические проблемы Украины исключительно на пандемию коронавируса и вызванный ею глобальный кризис. Однако цифры говорят об обратном. Кризисные явления в украинской экономике начали проявляться еще в прошлом году, в особенности начиная с сентября, когда вся вертикаль исполнительной власти, как и законодательная власть, уже была полностью в руках Зе-команды. И вину за этот кризис следует разделить между центральной Зе-властью в лице президента Владимира Зеленского, членов правительства, парламентских "слуг народа" и местной Зе-властью в лице глав ОГА"
, – отмечает издание.
Начиная с лета в Украине наблюдается спад промышленного производства. В июне оно сократилось на 2,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, в июле - на 0,2%, в августе - на 1,7%, в сентябре - на 1,1%, в октябре - на 5%, в ноябре - на 7,5%, в декабре - на 7,7%. И если по итогам января-мая был рост на 0,9%, то в целом по итогам года получилось падение на 1,8% (затем Госстат сманипулировал цифрами и сократил показатель годового падения до 0,5%). Факт тем более прискорбный, что в предыдущие три года промышленность росла: в 2016-м - на 2,8%, в 2017-м - на 0,4%, в 2018-м - на 1,6%. Негативная динамика по итогам 2019-го (уже после проведенного Госстатом пересчета) зафиксирована в 15 из 23 мирных регионов.
Кроме того, в 12 мирных областях уменьшился объем нефинансовых услуг, в 10 - упало сельхозпроизводство, в пяти - обвалился экспорт товаров и услуг, в четырех - сократился объем освоенных капитальных инвестиций, а в двух - допущен отток прямых иностранных инвестиций. В новом году глобальные события лишь усилили те негативные тенденции, которые уже сформировались в Украине в целом и практически в каждой ее области.
Председатель Житомирской ОГА в рейтинге занял 20-ю позицию из 23 возможных. "У Бунечко карьерный обвал"
, – коротко охарактеризовали результаты работы главы области составители рейтинга.
"Житомирскую ОГА с 8 августа 2019 г. возглавляет Виталий Бунечко (-49,5 балла). Область попала в четверку аутсайдеров по динамике промышленности, допустив спад производства на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший вклад в этот обвал внесли добывающая промышленность и разработка карьеров, чья продукция сократилась на 17,2%. В частности, добыча гранита упала на 23,6%, щебня - на 15,6%. Сокращение производства наблюдалось и в других отраслях промышленности Житомирщины, в частности, в химической промышленности (на 12,9%), машиностроении (на 9,7%), пищевой промышленности (на 5,4%), энергетике (на 4,4%), производстве текстиля и одежды (на 3,4%), производстве металлоизделий (на 3,2%)", – говорится в рейтинге.
Кроме того, наша область вошла в тройку худших по динамике нефинансовых услуг (падение на 23,5%), в четверку аутсайдеров по темпам роста реальной зарплаты и по объему капитальных инвестиций на душу населения, в шестерку отстающих - по среднемесячной зарплате и по объему экспорта товаров и услуг на одного жителя. С другой стороны, Житомирщина вошла в тройку регионов с наилучшей динамикой численности штатных работников и в шестерку - с наименьшей задолженностью по зарплате на одного работника.
Стоит добавить, что по итогам трех кварталов 2019 года Виталий Бунечко находился на 22-й позиции
. Его предшественник Игорь Гундич в этом же году занял 11-е место.
Рейтинг губернаторов
Кликабельно
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а минусуют сторонники тех кто 10-20 лет на одних и тех же должностях при любой власти? )
почему-то изначально сомневался в Бунечко... но надеялся...