Житель Житомирской области в своем доме «штамповал» поддельные паспорта. ФОТО

Правоохранители разоблачили в Житомирской области мужчину, который в своем жилище оборудовал цех по производству поддельных паспортов. Об этом 19 марта сообщила Житомирская областная прокуратура.
"В рамках досудебного расследования, разоблачена противоправная деятельность местного жителя, 1964 года рождения, который с целью содействия в организации незаконного пересечения границы Украины, подделал несколько паспортов и предоставил в один из территориальных подразделений Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области для изготовления загранпаспортов"
, - сообщает ведомство
.
Непосредственно во время передачи поддельных паспортов мужчина задержан. Также проведены неотложные обыски по месту жительства задержанного.
"Во время обысков обнаружено и изъято многочисленное количество бланков для изготовления поддельных документов, официальные документы государственного и иностранных образцов, заготовки клише, штампов и печатей различных предприятий, учреждений, организаций, в том числе иностранных, компьютерную технику, специальное оборудование для изготовления поддельных документов", - информирует прокуратура.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и обращении в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также отмечается, что фигурант дела еще раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов. В частности, в одном из местных судов области рассматривается дело, в котором лицо обвиняется в совершении аналогичных преступлений.
Фото: прокуратура