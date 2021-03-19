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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 19 » 16:39:42

Житель Житомирской области в своем доме «штамповал» поддельные паспорта. ФОТО

Сегодня, 16:47:42 292 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житель Житомирской области в своем доме «штамповал» поддельные паспорта. ФОТО

 Правоохранители разоблачили в Житомирской области мужчину, который в своем жилище оборудовал цех по производству поддельных паспортов. Об этом 19 марта сообщила Житомирская областная прокуратура.

"В рамках досудебного расследования, разоблачена противоправная деятельность местного жителя, 1964 года рождения, который с целью содействия в организации незаконного пересечения границы Украины, подделал несколько паспортов и предоставил в один из территориальных подразделений Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области для изготовления загранпаспортов", - сообщает ведомство.

Непосредственно во время передачи поддельных паспортов мужчина задержан. Также проведены неотложные обыски по месту жительства задержанного.
 

"Во время обысков обнаружено и изъято многочисленное количество бланков для изготовления поддельных документов, официальные документы государственного и иностранных образцов, заготовки клише, штампов и печатей различных предприятий, учреждений, организаций, в том числе иностранных, компьютерную технику, специальное оборудование для изготовления поддельных документов", - информирует прокуратура.


Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и обращении в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также отмечается, что фигурант дела еще раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов. В частности, в одном из местных судов области рассматривается дело, в котором лицо обвиняется в совершении аналогичных преступлений.











Фото: прокуратура
Тэги: Житомирская область, подделка документов, паспорт
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