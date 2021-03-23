Возвращение домой: ФК «Полесье» впервые за 16 лет сыграет на центральном стадионе в Житомире

Житомирское «Полесье» сыграет матч 18 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги на центральном стадионе «Полесье» в Житомире. Эту информацию подтвердил директор футбольного клуба Владимир Загурский.
Центральный стадион получил акт соответствия, который позволяет проводить здесь футбольные матчи, передает издание Житомир инфо
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«Уже можно точно утвердительно ответить на этот вопрос: свой первый официальный матч житомирское "Полесье" действительно сыграет на центральном стадионе, поскольку уже есть сертификат готовности первой очереди реконструкции центрального стадиона. Сегодня подписан акт соответствия спортивного сооружения для проведения футбольных матчей и стратегия безопасности стадиона. Все-таки те вещи, которые начались в начале марта, благодаря совместным усилиям и областной государственной администрации и городского совета, и областного совета, дали свои соответствующие результаты. Было сделано удивительно много работы и исправлено много замечаний, которые давала Украинская ассоциация футбола. На сегодня 80-90% этих вещей сделаны, именно тех критических вещей, без реализации которых не мог бы состояться футбольный матч. В дальнейшем в процессе будут дорабатываться и другие вещи. Но на самом деле сделано очень много, в том числе и за счет спонсора команды BGV Group», – рассказал Владимир Загурский.
Последний раз «желто-зеленая» команда выходила на газон центрального стадиона 27 ноября 2004 года на матч против ФК «Газовик-Скала» из города Стрый. После того «Полесье» ни разу не выступало на родной домашней арене.
Уже в эту пятницу 26 марта житомирское «Полесье» проведет матч с футбольным клубом «Кристалл» из города Херсон, но из-за карантин матч пройдет без зрителей.
«Я думаю, что футбол – это, во-первых, для зрителей и со зрителями гораздо лучше команде играть и побеждать. Я думаю, что мы будем играть со зрителями сразу после того, как Житомирская область выйдет из красной зоны карантина»
, – надеется директор ФК «Полесье».
Предыстория
Реконструкция центрального стадиона «Полесье» продолжалась 15 лет. В конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции
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Реконструкция пережила восемь председателей Житомирской облгосадминистрации, Виталий Бунечко – девятый
.
Относительно стоимости работ, то реконструкция «Полесья» уже имеет сметную стоимость 204,4 млн грн, но может увеличиться еще на 100 млн грн
.
Фото: Житомир инфо