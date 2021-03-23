Возвращение домой: ФК «Полесье» впервые за 16 лет сыграет на центральном стадионе в Житомире

«Уже можно точно утвердительно ответить на этот вопрос: свой первый официальный матч житомирское "Полесье" действительно сыграет на центральном стадионе, поскольку уже есть сертификат готовности первой очереди реконструкции центрального стадиона. Сегодня подписан акт соответствия спортивного сооружения для проведения футбольных матчей и стратегия безопасности стадиона. Все-таки те вещи, которые начались в начале марта, благодаря совместным усилиям и областной государственной администрации и городского совета, и областного совета, дали свои соответствующие результаты. Было сделано удивительно много работы и исправлено много замечаний, которые давала Украинская ассоциация футбола. На сегодня 80-90% этих вещей сделаны, именно тех критических вещей, без реализации которых не мог бы состояться футбольный матч. В дальнейшем в процессе будут дорабатываться и другие вещи. Но на самом деле сделано очень много, в том числе и за счет спонсора команды BGV Group», – рассказал Владимир Загурский.