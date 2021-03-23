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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 23 » 14:33:48

Незаконный туризм: в Припяти задержали группу «сталкеров» из Житомирщины

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Незаконный туризм: в Припяти задержали группу «сталкеров» из Житомирщины

 Полицейские Киевщины задержали жителей Житомирской области, которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону.

По информации полиции Киевской области, нелегальных туристов обнаружили в городе Припять.

"5 граждан в возрасте от 22 до 35 лет, которые незаконно проникли на запрещенную территорию, обнаружено в городе Припять. Все они - жители Харьковской и Житомирской областей", - информирует полиция.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Административные материалы направлены в суд для принятия решения.
Тэги: Припять, чернобыльская зона, туризм
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