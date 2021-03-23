Незаконный туризм: в Припяти задержали группу «сталкеров» из Житомирщины

Полицейские Киевщины задержали жителей Житомирской области, которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону.
По информации полиции Киевской области
, нелегальных туристов обнаружили в городе Припять.
"5 граждан в возрасте от 22 до 35 лет, которые незаконно проникли на запрещенную территорию, обнаружено в городе Припять. Все они - жители Харьковской и Житомирской областей"
, - информирует полиция.
В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Административные материалы направлены в суд для принятия решения.