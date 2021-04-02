В Житомирской области работник исправительной колонии «продавал» заключенным поощрения

В Житомирской области при получении неправомерной выгоды разоблачили начальника отделения исправительной колонии. За 5000 гривен чиновник «продал» заключенному поощрение.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
«По данным следствия, начальник отделения исправительной колонии пообещал заключенному инициировать перед руководством колонии рассмотрение вопроса о применении ему поощрения за денежное вознаграждение в размере 5000 грн. Поэтому после того, как чиновник получил от осужденного неправомерную выгоду, был подготовлен соответствующий рапорт о его поощрении»
, - говорится в сообщении.
Должностному лицу сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от должности. Досудебное расследование проводит ГБР.
Справка
: за добросовестное поведение и отношение к труду к осужденным могут применяться следующие меры поощрения:
- благодарность;
- награждение похвальной грамотой;
- денежная премия;
- награждение подарком;
- досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
- разрешение на выезд к близким родственникам за пределы исправительного центра на праздничные, нерабочие и выходные дни.