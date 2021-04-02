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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 2 » 10:27:37

В Житомирской области работник исправительной колонии «продавал» заключенным поощрения

Сегодня, 10:51:37 682 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области работник исправительной колонии «продавал» заключенным поощрения

 В Житомирской области при получении неправомерной выгоды разоблачили начальника отделения исправительной колонии. За 5000 гривен чиновник «продал» заключенному поощрение.

Об этом «Журналу Житомира» сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

«По данным следствия, начальник отделения исправительной колонии пообещал заключенному инициировать перед руководством колонии рассмотрение вопроса о применении ему поощрения за денежное вознаграждение в размере 5000 грн. Поэтому после того, как чиновник получил от осужденного неправомерную выгоду, был подготовлен соответствующий рапорт о его поощрении», - говорится в сообщении.

Должностному лицу сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от должности. Досудебное расследование проводит ГБР.

Справка: за добросовестное поведение и отношение к труду к осужденным могут применяться следующие меры поощрения:
 
  • благодарность;
  • награждение похвальной грамотой;
  • денежная премия;
  • награждение подарком;
  • досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
  • разрешение на выезд к близким родственникам за пределы исправительного центра на праздничные, нерабочие и выходные дни.
Тэги: взятка, исправительная колония, Житомирщина
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:05:16, Сегодня [Материал]

где обещанные частные тюрьмы?
melan
2 melan (melan)   • 12:52:10, Сегодня [Материал]

раньше жил напротив тюрьмы, а теперь будет жить напротив дома.
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