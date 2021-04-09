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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 9 » 08:36:47

Вдоль трассы Житомир-Бердичев незаконно срубили несколько десятков деревьев – экологи

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Вдоль трассы Житомир-Бердичев незаконно срубили несколько десятков деревьев – экологи

 На автотрассе Житомир - Бердичев обнаружили незаконную вырубку несколько десятков деревьев. Убытки составляют почти 800 тыс. гривен. Об этом «ЖЖ» сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Полесского округа.
 

«На телефон «Горячей линии» Государственной экологической инспекции Полесского округа поступило обращение, в котором сообщено о срезания деревьев вблизи с. Рея Бердичевского района по левую сторону дороги Житомир-Бердичев. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа осуществлен выезд по указанному адресу и проведено обследование территории указанной в обращении», - информирует ведомство.


При обследовании выявлено незаконную порубку и повреждение 41 дерева породы тополь и акация.



«Специалистами Инспекции поведен расчет и установлен размер ущерба причиненного в результате незаконной порубки и повреждения деревьев, который составляет 773 тыс. 277 грн», - добавили экологи.

По факту незаконной вырубки деревьев экологическая инспекция обратилась в Главное управление национальной полиции в Житомирской области.
Тэги: экологи, деревья, незаконная вырубка
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