Вдоль трассы Житомир-Бердичев незаконно срубили несколько десятков деревьев – экологи

На автотрассе Житомир - Бердичев обнаружили незаконную вырубку несколько десятков деревьев. Убытки составляют почти 800 тыс. гривен. Об этом «ЖЖ
» сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Полесского округа.
«На телефон «Горячей линии» Государственной экологической инспекции Полесского округа поступило обращение, в котором сообщено о срезания деревьев вблизи с. Рея Бердичевского района по левую сторону дороги Житомир-Бердичев. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа осуществлен выезд по указанному адресу и проведено обследование территории указанной в обращении», - информирует ведомство.
При обследовании выявлено незаконную порубку и повреждение 41 дерева породы тополь и акация.
«Специалистами Инспекции поведен расчет и установлен размер ущерба причиненного в результате незаконной порубки и повреждения деревьев, который составляет 773 тыс. 277 грн»
, - добавили экологи.
По факту незаконной вырубки деревьев экологическая инспекция обратилась в Главное управление национальной полиции в Житомирской области.