Вдоль дороги на Житомирщине неизвестные срубили полторы сотни деревьев: ущерб более 600 тыс. грн.

В Житомирской области экологи обнаружили недалеко от с. Романовка незаконную вырубку более 150 деревьев. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа во время проведения рейдовых мероприятий вдоль подъездной дороги от трассы Романов - Чуднов, неподалеку от с. Романовка, что на Житомирщине обнаружена незаконная вырубка 157 деревьев разных пород"
, - говорится в сообщении
.
Размер причиненного ущерба, вследствие незаконной рубки деревьев неустановленными лицами, составляет 624 тыс. 445 грн.
По факту незаконной вырубки экологи обратились в полицию.
"Поскольку в действиях лиц, совершивших вырубку деревьев усматриваются признаки уголовного правонарушения, Государственной экологической инспекцией Полесского округа копии материалов составленных по результатам проведенного обследования направлены в Главное управление национальной полиции в Житомирской области для последующего внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины"
, - добавили в экологической инспекции.