Завтра на Житомирщине проведут «зеленую» акцию – высадят 200 000 деревьев

17 октября во всех регионах Украины одновременно будет проходить Всеукраинский проект «Миллион деревьев за сутки» - акция, во время которой запланировано высадить миллион деревьев за один день.
Как сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, ко всеукраинской акции присоединятся и государственные лесохозяйственные предприятия Житомирщины.
Лесоводы уже подготовили участки и посадочный материал в 30 лесничествах области.
На общей площади около 40 гектаров участники акции кроме привычных сосны, ели, дуба, лиственницы, березы будут сажать еще и плодовые, орех, калину и другие деревья. Всего планируется высадить более 200 000 деревьев.
Приобщиться к посадке могут все желающие, но с обязательным соблюдением карантинных требований.
Для этого нужно обратиться в ближайшее лесохозяйственное предприятие к ответственному за организацию мероприятия лицу. Перечень мест посадки и ответственных лиц смотрите по ссылке
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