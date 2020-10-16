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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 16 » 12:24:28

Завтра на Житомирщине проведут «зеленую» акцию – высадят 200 000 деревьев

Сегодня, 12:39:28 465 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра на Житомирщине проведут «зеленую» акцию – высадят 200 000 деревьев

 17 октября во всех регионах Украины одновременно будет проходить Всеукраинский проект «Миллион деревьев за сутки» - акция, во время которой запланировано высадить миллион деревьев за один день.

Как сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, ко всеукраинской акции присоединятся и государственные лесохозяйственные предприятия Житомирщины.

Лесоводы уже подготовили участки и посадочный материал в 30 лесничествах области.

На общей площади около 40 гектаров участники акции кроме привычных сосны, ели, дуба, лиственницы, березы будут сажать еще и плодовые, орех, калину и другие деревья. Всего планируется высадить более 200 000 деревьев.



Приобщиться к посадке могут все желающие, но с обязательным соблюдением карантинных требований.

Для этого нужно обратиться в ближайшее лесохозяйственное предприятие к ответственному за организацию мероприятия лицу. Перечень мест посадки и ответственных лиц смотрите по ссылке.
Тэги: Житомирщина, лес, деревья
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