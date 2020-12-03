В лесу на Житомирщине незаконно вырубили полторы сотни деревьев

В Пулинском районе Житомирской области в лесном массиве обнаружили незаконную порубку деревьев. Размер ущерба составляет почти 1,4 млн грн.
Об этом 3 декабря сообщили в Государственной экологической инспекции
Полесского округа.
"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа осуществлен выезд по адресу указанному в обращении и обнаружено незаконную порубку 151 дерева разных пород. Размер ущерба, который причинен незаконной вырубкой деревьев, составляет 1 млн 356 тыс. 456 грн"
, - информируют экологи.
Инспекция направила материалы дела в Главное управление национальной полиции в Житомирской области для установления виновных лиц. По факту незаконной порубки деревьев зарегистрировано уголовное производство.