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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 3 » 12:03:59

В лесу на Житомирщине незаконно вырубили полторы сотни деревьев

Вчера, 12:25:59 670 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В лесу на Житомирщине незаконно вырубили полторы сотни деревьев

 В Пулинском районе Житомирской области в лесном массиве обнаружили незаконную порубку деревьев. Размер ущерба составляет почти 1,4 млн грн.

Об этом 3 декабря сообщили в Государственной экологической инспекции Полесского округа.

"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа осуществлен выезд по адресу указанному в обращении и обнаружено незаконную порубку 151 дерева разных пород. Размер ущерба, который причинен незаконной вырубкой деревьев, составляет 1 млн 356 тыс. 456 грн", - информируют экологи.

Инспекция направила материалы дела в Главное управление национальной полиции в Житомирской области для установления виновных лиц. По факту незаконной порубки деревьев зарегистрировано уголовное производство.





Тэги: Житомирщина, лес, деревья
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