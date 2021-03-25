Работники лесничества помогали бизнесмену уничтожать дубовые леса Житомирщины

В Житомирской области разоблачили организованную группу "черных лесорубов", в состав которой входили работники лесничеств. Установлено, что банда незаконно срубила полсотни дубов, чем причинила убытки на более чем 900 тыс. грн.
"По данным следствия, незаконные порубки древесины породы дуб на территории лесхоза в Романовском районе организовал 50-летний предприниматель из Чудновского района, владелец пилорамы и спецтехники - грузового автомобиля с краном-манипулятором. В организованную группу "черных лесорубов" предприниматель привлек, кроме своего подчиненного - водителя спецавтомобиля, еще двое знакомых мастеров леса", - сообщает "Журналу Житомира
" Житомирская областная прокуратура.
По информации ведомства, преступная группа в течение октября-декабря 2020 года действовала по отлаженной схеме: под прикрытием мастеров леса вырубали деревья, спецавтомобилем доставляли к пилораме, где бревна перерабатывали на пиломатериалы и продавали.
Во время санкционированных обысков на частной пилораме и по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты 35 немаркированных дубовых бревен, пиломатериалы, черновую бухгалтерию и тому подобное. На изъятую древесину, пиломатериалы и спецавтомобиль наложен арест.
"По согласованию с Житомирской областной прокуратурой, четырем лицам сообщено о подозрении в незаконной порубке леса, перевозке, хранении незаконно срубленных деревьев, которая причинила существенный вред, совершена в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 246 УК Украины). Также двум из них, которые занимали должности мастеров леса одного из лесничеств, инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины)"
, - отметили в прокуратуре.
Сейчас продолжаются следственные розыскные действия, принимаются меры для возмещения причиненного ущерба.