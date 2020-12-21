Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 22.12.2020    12:31:20
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 21 » 08:52:57

На Житомирщине под видом «санитарной» вырубки уничтожали здоровые дубы: все отправляли на экспорт

Вчера, 09:04:57 2277 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине под видом «санитарной» вырубки уничтожали здоровые дубы: все отправляли на экспорт

 В Житомирской области разоблачили группу предпринимателей и должностных лиц лесхоза, которые занимались незаконной вырубкой деревьев, изготовлением лесоматериалов и их экспортом за пределы Украины. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

По данным следствия, незаконными вырубками лесные "горе-бизнесмены" охватили четыре района - Бердичевский, Чудновский, Любарский и Романовский.
 

"Группа лиц из числа руководителей коммерческих структур и должностных лиц лесохозяйств, действуя по предварительному сговору, наладили схему хищения государственных лесных ресурсов. В частности, мастера лесохозяйств, маскируя незаконные вырубки дуба под санитарно-оздоровительные мероприятия, на самом деле сбывали качественную деловую древесину предпринимателям, которые изготавливали из нее пиломатериалы и экспортировали в иностранное государство", - информирует прокуратура.




На деревообрабатывающих предприятиях, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела были проведены обыски.
 

"Выявлено и изъято более 100 куб. м готовых пиломатериалов и лесоматериалов различной категории, более 40 куб. м дубовых бревен, деревообрабатывающее оборудование, а также бухгалтерские документы, черновые записи, которые фиксируют факты приобретения нелегальной древесины и могут быть доказательствами незаконной предпринимательской деятельности", - отмечает ведомство.




Документы, лесопродукцию и оборудование изъято, решается вопрос о наложении на них ареста.

"Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается причастность к совершению преступления других лиц и нанесенный государственным интересам вред. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 246 УК Украины проводит Главное управление Нацполиции в области", - сообщила областная прокуратура.



Тэги: Житомирщина, незаконная вырубка, лес
Комментариев: 5
Pound
1 Life is life (Pound)   • 11:39:21, Вчера [Материал]
+2

Та ви шо, не може такого бути))) А як же сертифікат походження зробили цікаво?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:33:39, Вчера [Материал]
0

Год или полтора назад, одно чудило еще летало на вертолете в Карпатах и видело эти вырубки, погрозило пальцем розбийныкам, и на сием событии проблема вырубок и экспорта древесины была официально решена) Так что статья заказуха, фотки монтаж, все остальное - постановочное шоу)
alexxzt
3 alex (alexxzt)   • 16:10:16, Вчера [Материал]
0

Тільки коли ви вб'єте останню пташку, коли зрубаєте останнє дерево, коли знищите останню річку, ви зрозумієте, що гроші їсти не можна...
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 16:54:44, Вчера [Материал]
+1

имея деньги можно уехать туда, где есть лес, речка и зверушки.
TarasS
5 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 02:03:37, Сегодня [Материал]
0

А "санітарні вирубки" в Зарічанах - з Житомира не видно?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus