На Житомирщине под видом «санитарной» вырубки уничтожали здоровые дубы: все отправляли на экспорт

В Житомирской области разоблачили группу предпринимателей и должностных лиц лесхоза, которые занимались незаконной вырубкой деревьев, изготовлением лесоматериалов и их экспортом за пределы Украины. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
По данным следствия, незаконными вырубками лесные "горе-бизнесмены" охватили четыре района - Бердичевский, Чудновский, Любарский и Романовский.
"Группа лиц из числа руководителей коммерческих структур и должностных лиц лесохозяйств, действуя по предварительному сговору, наладили схему хищения государственных лесных ресурсов. В частности, мастера лесохозяйств, маскируя незаконные вырубки дуба под санитарно-оздоровительные мероприятия, на самом деле сбывали качественную деловую древесину предпринимателям, которые изготавливали из нее пиломатериалы и экспортировали в иностранное государство", - информирует прокуратура.
На деревообрабатывающих предприятиях, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела были проведены обыски.
"Выявлено и изъято более 100 куб. м готовых пиломатериалов и лесоматериалов различной категории, более 40 куб. м дубовых бревен, деревообрабатывающее оборудование, а также бухгалтерские документы, черновые записи, которые фиксируют факты приобретения нелегальной древесины и могут быть доказательствами незаконной предпринимательской деятельности", - отмечает ведомство.
Документы, лесопродукцию и оборудование изъято, решается вопрос о наложении на них ареста.
"Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается причастность к совершению преступления других лиц и нанесенный государственным интересам вред. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 246 УК Украины проводит Главное управление Нацполиции в области"
, - сообщила областная прокуратура.