На Житомирщине работник лесничества годами «не замечал» незаконную вырубку леса

На Житомирщине следователи полиции сообщили о подозрении в служебной халатности мастеру леса. Как сообщает ГУНП, вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работником Ушомирского лесничества интересам государства был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.
"По собранным следователями сведениям, 47-летний мастер леса в период с начала 20170го до апреля 2021 года недобросовестно относился к своим обязанности, которые заключаются в охране и защите леса. В частности, в середине 2019 года во время внезапной ревизии лесного обхода, вверенного указанному мастеру, работники Коростенского лесхоза обнаружили неоднократные самовольные рубки леса", - информирует полиция.
По заключению экологов, среди почти полсотни деревьев были уничтожены лучшие экземпляры сосны. Материальные и экологические убытки окружающей среде были оценены в почти 300 000 гривен.
Такая же проверка была осуществлена и в апреле 2021 года. На этот раз лесоводы обнаружили самовольные рубки более 80 деревьев. Сумма убытков от таких лесонарушений составила более 200 000 гривен.
Следователи Коростенского районного управления полиции объявили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность) УК Украины.
Законодательством такое деяние наказывается штрафом от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.