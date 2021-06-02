На Житомирщине работник лесничества годами «не замечал» незаконную вырубку леса

"По собранным следователями сведениям, 47-летний мастер леса в период с начала 20170го до апреля 2021 года недобросовестно относился к своим обязанности, которые заключаются в охране и защите леса. В частности, в середине 2019 года во время внезапной ревизии лесного обхода, вверенного указанному мастеру, работники Коростенского лесхоза обнаружили неоднократные самовольные рубки леса", - информирует полиция.