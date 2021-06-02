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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 2 » 08:40:31

На Житомирщине работник лесничества годами «не замечал» незаконную вырубку леса

Сегодня, 08:40:31 862 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине работник лесничества годами «не замечал» незаконную вырубку леса

 На Житомирщине следователи полиции сообщили о подозрении в служебной халатности мастеру леса. Как сообщает ГУНП, вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работником Ушомирского лесничества интересам государства был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.
 

"По собранным следователями сведениям, 47-летний мастер леса в период с начала 20170го до апреля 2021 года недобросовестно относился к своим обязанности, которые заключаются в охране и защите леса. В частности, в середине 2019 года во время внезапной ревизии лесного обхода, вверенного указанному мастеру, работники Коростенского лесхоза обнаружили неоднократные самовольные рубки леса", - информирует полиция.


По заключению экологов, среди почти полсотни деревьев были уничтожены лучшие экземпляры сосны. Материальные и экологические убытки окружающей среде были оценены в почти 300 000 гривен.

Такая же проверка была осуществлена ​​и в апреле 2021 года. На этот раз лесоводы обнаружили самовольные рубки более 80 деревьев. Сумма убытков от таких лесонарушений составила более 200 000 гривен.

Следователи Коростенского районного управления полиции объявили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность) УК Украины.

Законодательством такое деяние наказывается штрафом от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Тэги: лес, Житомирщина, незаконная вырубка, лесничество
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Комментариев: 1
viking62
1 viking (viking62)   • 10:33:33, Сегодня [Материал]

Нет ничего проще узнать о незаконных вырубках и причастности мастера леса! Покажите его жилье!
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