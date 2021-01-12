Из-за резкой смены погоды на Житомирщине может погибнуть урожай плодовых деревьев

В Житомирской области из-за резких изменений температуры может погибнуть часть урожая плодовых деревьев. Основная проблема для деревьев в недостаточном количестве воды в почве.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на эколога Владимира Дубового.
"Растение, готовясь к зиме, делает запас сахаров. Особенно - в точках роста, в почках. Закалки, как таковой, не произошло. Даже те морозы, минус 15 градусов, могут быть для плодовых деревьев очень и очень страшными", - отметил эколог.
Владимир Дубовой добавил, что человек еще может повлиять на зимовку деревьев.
"Нужно как можно больше увлажнить почву, чтобы корневая система была максимально мокрой. И именно сейчас провести побелку самых деревьев, не перед Пасхой, а именно сейчас", - советует эколог.
В Житомирском Гидрометцентре говорят, что неустойчивая погода - это реалии современного климата.
"Если раньше было так, что зима приходила и морозы устанавливались на целый сезон, то сейчас происходят "температурные качели", то есть от аномального тепла, например, как 31 декабря, когда температура поднималась до 8 градусов тепла. Сейчас ожидаем понижение температуры до 18-20 градусов мороза. Это реалии современного климата, когда мы имеем очень неустойчивую погоду", - рассказала представительница центра Ираида Елиневская.