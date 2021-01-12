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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 12 » 08:35:54

Из-за резкой смены погоды на Житомирщине может погибнуть урожай плодовых деревьев

Вчера, 08:44:54 2527 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за резкой смены погоды на Житомирщине может погибнуть урожай плодовых деревьев

 В Житомирской области из-за резких изменений температуры может погибнуть часть урожая плодовых деревьев. Основная проблема для деревьев в недостаточном количестве воды в почве.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на эколога Владимира Дубового.
 

"Растение, готовясь к зиме, делает запас сахаров. Особенно - в точках роста, в почках. Закалки, как таковой, не произошло. Даже те морозы, минус 15 градусов, могут быть для плодовых деревьев очень и очень страшными", - отметил эколог.


Владимир Дубовой добавил, что человек еще может повлиять на зимовку деревьев.

"Нужно как можно больше увлажнить почву, чтобы корневая система была максимально мокрой. И именно сейчас провести побелку самых деревьев, не перед Пасхой, а именно сейчас", - советует эколог.
 

В Житомирском Гидрометцентре говорят, что неустойчивая погода - это реалии современного климата.
 

"Если раньше было так, что зима приходила и морозы устанавливались на целый сезон, то сейчас происходят "температурные качели", то есть от аномального тепла, например, как 31 декабря, когда температура поднималась до 8 градусов тепла. Сейчас ожидаем понижение температуры до 18-20 градусов мороза. Это реалии современного климата, когда мы имеем очень неустойчивую погоду", - рассказала представительница центра Ираида Елиневская.


Напомним, холода начнут усиливаться с четверга, 14 января. Ночью в пятницу и субботу ожидается до 20 градусов мороза.
Тэги: Житомирщина, деревья, урожай, Морозы
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