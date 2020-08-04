На Житомирщине агрофирмы не могут выяснить, кто должен собирать урожай: в конфликт вмешалась полиция. ФОТО

В Пулинском районе Житомирской области происходят настоящие пшеничные войны. Агрофирмы не могут выяснить, кто должен собирать урожай с 400 га земли. Об этом сообщает информационный портал "Стопкор
".
"Местный предприниматель Андрей Ващенко решил схитрить. Говорит, самовольно засеял почти 400 га земель пайщиков. Когда пришло время собирать жатву на полях разгорелась настоящий спор, ведь никаких документов, подтверждающих законность деятельности мужчины, как бы и нет"
, - об этом рассказал активист ОО "Стоп коррупции" Роман Литвин.
По его словам, у этих полей есть законные арендаторы - компании "Агро Неборівка" и "Ялинівка Нова+", однако неизвестные аграрии не скрывают, что самовольно засеяли там урожай.
ФОТО: Стопкор
В полиции подтвердили информацию о конфликте в Пулинском районе. В настоящее время полиция работает на месте происшествия, обеспечивая правопорядок, и принимает меры по недопущению силового развития событий.
"Урожай собирает тот, кто засеял поля"
, - отмечают в полиции.
ФОТО: Нацполиция
НО !!! Заставить заплатить по полной за аренду площадей и плюс неустойка владельцам этих площадей. И в бюджет за работу полиции.
Робітники
Заморились працювати.
Там вогні,
Яскраві блищуть лампи.
Приходьте, люди, на вечір у клуб,
Там будуть танці.
Там, там танці.
Та-та-та, танці.
Танці.
Потрясающая логика.