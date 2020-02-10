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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Февраль » 10 » 09:15:59

Аномально теплая зима лишает Житомирщину урожая

Сегодня, 08:55:59 2311 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Аномально теплая зима лишает Житомирщину урожая

 Аномальная теплая зима и малое количество осадков привели к тому, что в Житомирской области придется пересеять часть озимой пшеницы.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на UA: Житомир.

"Повышенные температуры негативно влияют на растения, потому что те возобновляют свою вегетацию, тратят энергию. Если не будет на посевах снега, это может привести к большим потерям растений. Я думаю, что 15%, а, может, и больше надо будет пересевать. На многих участках пшеницы уже появилась мучнистая роса. Если есть болезни, то большинство руководителей хозяйств стараются такие посевы пересевать", - рассказала заместитель директора департамента агропромышленного развития и экономической политики Житомирской ОГА Нина Добринская.
 

По ее словам, в области озимой пшеницей засеяно более 133 тыс. га.

Научный работник Житомирского национального агроэкологического университета Владимир Дубовый акцентирует, что сейчас происходит сильное высушивание самой пшеницы, в которой практически нет узла кущения. К тому же, теплая погода создает благоприятные условия для развития грызунов.

Ученый говорит, что дефицит влаги могут компенсировать снег или дождь. В противном случае озимую пшеницу придется досевать яровой.

Напомним, 17 декабря 2019 года температура воздуха в Житомире побила рекорд, который держался 74 года для этой даты.
Тэги: урожай, Житомирщина, погода, пшеница, климат
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