Аномально теплая зима лишает Житомирщину урожая

Аномальная теплая зима и малое количество осадков привели к тому, что в Житомирской области придется пересеять часть озимой пшеницы.
Об этом информирует Укринформ
со ссылкой на UA: Житомир.
"Повышенные температуры негативно влияют на растения, потому что те возобновляют свою вегетацию, тратят энергию. Если не будет на посевах снега, это может привести к большим потерям растений. Я думаю, что 15%, а, может, и больше надо будет пересевать. На многих участках пшеницы уже появилась мучнистая роса. Если есть болезни, то большинство руководителей хозяйств стараются такие посевы пересевать"
, - рассказала заместитель директора департамента агропромышленного развития и экономической политики Житомирской ОГА Нина Добринская.
По ее словам, в области озимой пшеницей засеяно более 133 тыс. га.
Научный работник Житомирского национального агроэкологического университета Владимир Дубовый акцентирует, что сейчас происходит сильное высушивание самой пшеницы, в которой практически нет узла кущения. К тому же, теплая погода создает благоприятные условия для развития грызунов.
Ученый говорит, что дефицит влаги могут компенсировать снег или дождь. В противном случае озимую пшеницу придется досевать яровой.
Напомним, 17 декабря 2019 года температура воздуха в Житомире побила рекорд
, который держался 74 года для этой даты.