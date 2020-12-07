Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09.12.2020    02:53:26
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 7 » 17:52:46

Снег и гололед: через несколько дней погода доставит хлопот водителям

07.12.2020, 17:54:46 2466 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Снег и гололед: через несколько дней погода доставит хлопот водителям

 С 10 декабря на территории Житомирской области ожидаются осадки, которые в сочетании с температурой воздуха ниже нуля могут создать гололед на дорожном покрытии.

По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, ночью, 10 декабря, стоит ожидать небольшой мокрый снег с дождем. Днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в темное время суток составит от 1 градуса тепла до 4-х мороза, днем ​​- от 1 мороза до 4-х тепла. Следующие двое суток, 11 и 12 декабря, небольшие осадки будут продолжаться. Температура будет колебаться от 3 мороза до 2-х тепла.

Для оперативного реагирования на изменения в погоде Служба автомобильных дорог в Житомирской области ввела в состояние готовности весь имеющийся ресурс подрядных организаций, организовано круглосуточное дежурство и ежечасное информирование о состоянии проезда путями общего пользования государственного значения.

"Водители, примите во внимание прогнозы синоптиков и без необходимости не садитесь за руль. Если же непогода застала вас в дороге, то стоит отказаться от маневрирования. Придерживайтесь безопасной дистанции и не превышайте скорость движения. Когда двигаться трудно - воспользуйтесь местами отстоя и переждите непогоду", - призывает Служба автодорог.

Тэги: Житомирщина, гололед, Снегопад, погода
Комментариев: 3
European_Man
1 Viacheslav (European_Man)   • 21:01:31, 07.12.2020 [Материал]
-3

Раз у кілька останніх років можливо! буде сніг - і тільки цей факт вже спримається як стихійне лихо... Люди, що з вами?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 04:34:50, Вчера [Материал]
+5

Ты о чем? Обычное информирование о непогоде. Ибо:
а) коммунальные службы все-равно будут не готовы, как и всегда - для них сюрприз погоды станет неожиданностью
б) найдется кучу ушлепков за рулем, к-рые не "успели" переобуться на зиму
Так что, формальность в виде информирования о непогоде - соблюли. А дальше - все как всегда.
bda
3 ДДД (bda)   • 20:37:56, Вчера [Материал]
0

предупреждайте САД и ЖКХ! я, как водитель - готов.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus