Снег и гололед: через несколько дней погода доставит хлопот водителям

С 10 декабря на территории Житомирской области ожидаются осадки, которые в сочетании с температурой воздуха ниже нуля могут создать гололед на дорожном покрытии.
По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, ночью, 10 декабря, стоит ожидать небольшой мокрый снег с дождем. Днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха в темное время суток составит от 1 градуса тепла до 4-х мороза, днем - от 1 мороза до 4-х тепла. Следующие двое суток, 11 и 12 декабря, небольшие осадки будут продолжаться. Температура будет колебаться от 3 мороза до 2-х тепла.
Для оперативного реагирования на изменения в погоде Служба автомобильных дорог в Житомирской области ввела в состояние готовности весь имеющийся ресурс подрядных организаций, организовано круглосуточное дежурство и ежечасное информирование о состоянии проезда путями общего пользования государственного значения.
"Водители, примите во внимание прогнозы синоптиков и без необходимости не садитесь за руль. Если же непогода застала вас в дороге, то стоит отказаться от маневрирования. Придерживайтесь безопасной дистанции и не превышайте скорость движения. Когда двигаться трудно - воспользуйтесь местами отстоя и переждите непогоду"
, - призывает Служба автодорог.
а) коммунальные службы все-равно будут не готовы, как и всегда - для них сюрприз погоды станет неожиданностью
б) найдется кучу ушлепков за рулем, к-рые не "успели" переобуться на зиму
Так что, формальность в виде информирования о непогоде - соблюли. А дальше - все как всегда.