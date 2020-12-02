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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 2 » 09:35:40

Ночью трассы Житомирщины посыпали песчано-солевой смесью. ФОТО

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Ночью трассы Житомирщины посыпали песчано-солевой смесью. ФОТО

 В ночь с 1-го на 2-е декабря в Житомирской области начался снегопад. Больше всего осадков было в центральных и северных районах.

Для обеспечения безаварийного проезда на дорогах Житомирщины работала техника.

"Для обеспечения безаварийного проезда на дорогах общего пользования государственного значения работали 28 дорожников и 23 единицы специализированной техники", - информирует Служба автомобильных дорог в Житомирской области.

По информации САД, покрытие автодорог обработано песчано-солевой смесью.







Тэги: Житомирщина, дороги, Снегопад
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