Ночью трассы Житомирщины посыпали песчано-солевой смесью. ФОТО

В ночь с 1-го на 2-е декабря в Житомирской области начался снегопад. Больше всего осадков было в центральных и северных районах.
Для обеспечения безаварийного проезда на дорогах Житомирщины работала техника.
"Для обеспечения безаварийного проезда на дорогах общего пользования государственного значения работали 28 дорожников и 23 единицы специализированной техники"
, - информирует Служба автомобильных дорог
в Житомирской области.
По информации САД, покрытие автодорог обработано песчано-солевой смесью.