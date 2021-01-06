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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 6 » 11:45:21

Ночью на дорогах Житомирщины работали 65 единиц техники

Вчера, 11:47:21 520 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью на дорогах Житомирщины работали 65 единиц техники

 В ночь с 5 на 6 января на Житомирщине наблюдались осадки в виде мокрого снега. Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования государственного значения работала техника.

Об этом "ЖЖ" сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"Было задействовано 35 пескоразбрасывателей и 30 погрузчиков. Работало 96 работников дорожных организаций. По состоянию сегодня на утро, покрытие автомобильных дорог мокрое, обработанное", - говорится в сообщении.


7 января в области также будут сложные погодные условия. Завтра днем ​​ожидается дождь с переходом в мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром местами туман.

Водителей призывают быть внимательными во время движения и предоставлять преимущество в движении дорожной технике.

Тэги: Снегопад, техника, Житомирщина
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