Ночью на дорогах Житомирщины работали 65 единиц техники

В ночь с 5 на 6 января на Житомирщине наблюдались осадки в виде мокрого снега. Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования государственного значения работала техника.
Об этом "ЖЖ
" сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"Было задействовано 35 пескоразбрасывателей и 30 погрузчиков. Работало 96 работников дорожных организаций. По состоянию сегодня на утро, покрытие автомобильных дорог мокрое, обработанное", - говорится в сообщении.
7 января в области также будут сложные погодные условия. Завтра днем ожидается дождь с переходом в мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром местами туман.
Водителей призывают быть внимательными во время движения и предоставлять преимущество в движении дорожной технике.