Циклон Ульф приближается к Житомирщине: ожидается до 30 сантиметров снега

В связи с перемещением на территорию Украины южного циклона, в течение 11-13 февраля в Житомирской области ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает Житомирский областной центр по гидрометеорологии.
Сегодня ночью по области метеорологи обещают небольшой, а уже днем 11 февраля, сильный снег. Всего в течение трех суток ожидается до 30 сантиметров снега.
Прогноз на ближайшие дни
12 февраля
: облачно, местами сильный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем порывы ветра 15-20 м/с, метели. Температура на протяжении суток -11..- 16°.
13 февраля
: облачно, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с, метели. Температура ночью -11..- 16°, днем -9..- 14°.
Коммунальщики призывают житомирян по возможности не садиться за руль и не парковать свои автомобили на улицах города.