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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 10 » 16:42:55

Циклон Ульф приближается к Житомирщине: ожидается до 30 сантиметров снега

Сегодня, 17:02:55 586 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Циклон Ульф приближается к Житомирщине: ожидается до 30 сантиметров снега

 В связи с перемещением на территорию Украины южного циклона, в течение 11-13 февраля в Житомирской области ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает Житомирский областной центр по гидрометеорологии.

Сегодня ночью по области метеорологи обещают небольшой, а уже днем ​​11 февраля, сильный снег. Всего в течение трех суток ожидается до 30 сантиметров снега.
 

Прогноз на ближайшие дни


12 февраля: облачно, местами сильный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем порывы ветра 15-20 м/с, метели. Температура на протяжении суток -11..- 16°.

13 февраля: облачно, ночью снег, днем ​​небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с, метели. Температура ночью -11..- 16°, днем ​​-9..- 14°.

Коммунальщики призывают житомирян по возможности не садиться за руль и не парковать свои автомобили на улицах города.
 
Тэги: Снегопад, непогода, Циклон, Житомирщина
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