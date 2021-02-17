Больного ребенка везли в больницу на лошадях, потому что скорая и пожарные застряли: подробности истории

В Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на повозке, запряженной двумя лошадьми, поскольку ни медицинская, ни спасательная техника не смогли преодолеть снежные заносы. Сейчас ребенок в больнице, с ним все хорошо.
До села Яблунец из Житомира 100 км. Далее поворот на село Зеленица, это еще 12 км. Именно здесь вчера в срочной помощи нуждалась 14-летняя девочка. Мать вызвала скорую, говорится в сюжете ТСН.
"Скорая" ехала, застряла, машина ГСЧС ехала, тоже застряла, ребенка вывозили лошадьми. Потому что она уже не могла идти, она уже падала, ей плохо было", — вспоминает мать девочки Тамара Сергиенко.
Сначала застряла скорая, потом — спасатели, приехавшие вытягивать медиков. Пришлось идти пешком.
По словам фельдшера "скорой помощи" Ирины Куницкой, около километра врачи добирались пешком, после осмотра ребенка было принято решение о его госпитализации.
"Снега было по пояс и больше. Мы пытались, но даже наш ЗИЛ не мог переехать", — рассказывает командир отделения 33-й государственной пожарно-спасательной части Александр Сорока.
Девочка самостоятельно идти не могла. Поэтому сельская староста Наталья Белявская быстро запрягла своих Орлика и Кармелиту. Ребенка на лошадях довезли до пожарной машины. Спасатели доставили до "скорой", а уже дальше пациентку завезли в больницу.
Сейчас состояние девочки стабильное. Медики диагностировали у нее хроническую анемию. Говорят, гемоглобин быстро падал, счет шел на минуты, но девочку привезли вовремя.
Сама Татьяна признается — не помнит, как ее перевозили в больницу тремя видами транспорта.