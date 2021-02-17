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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 17 » 13:54:26

Больного ребенка везли в больницу на лошадях, потому что скорая и пожарные застряли: подробности истории

Вчера, 14:04:26 790 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Больного ребенка везли в больницу на лошадях, потому что скорая и пожарные застряли: подробности истории

 В Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на повозке, запряженной двумя лошадьми, поскольку ни медицинская, ни спасательная техника не смогли преодолеть снежные заносы. Сейчас ребенок в больнице, с ним все хорошо.

До села Яблунец из Житомира 100 км. Далее поворот на село Зеленица, это еще 12 км. Именно здесь вчера в срочной помощи нуждалась 14-летняя девочка. Мать вызвала скорую, говорится в сюжете ТСН
 

"Скорая" ехала, застряла, машина ГСЧС ехала, тоже застряла, ребенка вывозили лошадьми. Потому что она уже не могла идти, она уже падала, ей плохо было", — вспоминает мать девочки Тамара Сергиенко.


Сначала застряла скорая, потом — спасатели, приехавшие вытягивать медиков. Пришлось идти пешком.
 

По словам фельдшера "скорой помощи" Ирины Куницкой, около километра врачи добирались пешком, после осмотра ребенка было принято решение о его госпитализации.

"Снега было по пояс и больше. Мы пытались, но даже наш ЗИЛ не мог переехать", — рассказывает командир отделения 33-й государственной пожарно-спасательной части Александр Сорока.

Девочка самостоятельно идти не могла. Поэтому сельская староста Наталья Белявская быстро запрягла своих Орлика и Кармелиту. Ребенка на лошадях довезли до пожарной машины. Спасатели доставили до "скорой", а уже дальше пациентку завезли в больницу.



Сейчас состояние девочки стабильное. Медики диагностировали у нее хроническую анемию. Говорят, гемоглобин быстро падал, счет шел на минуты, но девочку привезли вовремя.

Сама Татьяна признается — не помнит, как ее перевозили в больницу тремя видами транспорта.
Тэги: Житомирщина, госпитализация, лошади, Снегопад
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 15:45:10, Вчера [Материал]

21 век, Европа, 30 лет независимости, а хоть одного вертолета для всей области нет. Зато сколько пафоса на торжественных мероприятиях.....
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:58:32, Вчера [Материал]

задворки европы
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 17:30:34, Вчера [Материал]

Скоро будем на собачьих упряжках, из не съеденных собак (смотри предыдущую новость_ доставлять в больницы.
Слава Украине!!!
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