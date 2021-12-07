Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 07 Декабря 2021    23:36:16
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 7 » 17:47:18

Снегопад на Житомирщине: на трассы вывели почти 90 единиц спецтехники

Сегодня, 17:47:18 453 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Снегопад на Житомирщине: на трассы вывели почти 90 единиц спецтехники

 В Житомирской области дорожники очищают и обрабатывают противогололедными средствами дороги государственного значения. По информации Службы автомобильных дорог, задействовано 88 единиц техники и более 100 человек.
 

"Учитывая сообщения о снегопадах, превентивную обработку аварийно-опасных мест на сети автодорог общего пользования государственного значения начали после обеда. По состоянию на 17 часов 7 декабря на автодорогах общего пользования государственного значения работает 88 единиц спецтехники и 120 дорожников", - говорится в сообщении.


Одновременно производится расчистка проезжей части от снега и обработка противогололедными материалами.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится всю ночь и ожидается понижение температуры до -3 градусов мороза.

"Водители, будьте внимательны и осторожны за рулем! Соблюдайте безопасную скорость, без необходимости не садитесь за руль, при необходимости воспользуйтесь местами для отстоя автотранспорта", - призывают дорожники.
Тэги: Житомирщина, Снегопад
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus