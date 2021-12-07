Снегопад на Житомирщине: на трассы вывели почти 90 единиц спецтехники

В Житомирской области дорожники очищают и обрабатывают противогололедными средствами дороги государственного значения. По информации Службы автомобильных дорог
, задействовано 88 единиц техники и более 100 человек.
"Учитывая сообщения о снегопадах, превентивную обработку аварийно-опасных мест на сети автодорог общего пользования государственного значения начали после обеда. По состоянию на 17 часов 7 декабря на автодорогах общего пользования государственного значения работает 88 единиц спецтехники и 120 дорожников", - говорится в сообщении.
Одновременно производится расчистка проезжей части от снега и обработка противогололедными материалами.
По прогнозам синоптиков, снегопад продлится всю ночь и ожидается понижение температуры до -3 градусов мороза.
"Водители, будьте внимательны и осторожны за рулем! Соблюдайте безопасную скорость, без необходимости не садитесь за руль, при необходимости воспользуйтесь местами для отстоя автотранспорта"
, - призывают дорожники.