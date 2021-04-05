Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды на Житомирщине

Во вторник, 6 апреля, в Украине ожидается существенное похолодание из-за прихода атмосферного фронта. Больше всего погода изменится в западных и северо-западных областях - там прогнозируется даже мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко
.
"Апрель продолжает шутить. Компания у него веселая - циклоны, атмосферные фронты, похолодание и снегопады. Во вторник значительная часть Европы будет принадлежать холодной погоде, а во многих странах будет идти снег и мокрый снег"
, - написала метеоролог.
Похолодание приостановится перед Киевщиной и затронет Житомирскую область.
Холодный воздух приведет к снижению температуры до +3... +8 градусов днем (местами до 0...+3 градусов). Ветер, согласно прогнозу, накатываться некомфортными порывами, на западе и севере с северо-запада, на остальной территории Украины будет дуть с южного направления.
"На Благовещение (7 апреля. – ред.) холодная воздушная масса продвинется дальше и одновременно с юго-запада в Украину запрыгнет циклон. Поэтому из-за такой сомнительной дружбы арктического холода и средиземноморской влаги дожди будут переходить в мокрый снег, преимущественно на западе и севере Украины", – добавила Диденко.
По информации Укргидрометцентра
, днем 6 апреля и ночью 7 апреля на территории Житомирской области ожидается мокрый снег.