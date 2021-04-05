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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 5 » 16:56:09

Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды на Житомирщине

Вчера, 16:59:09 828 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды на Житомирщине

 Во вторник, 6 апреля, в Украине ожидается существенное похолодание из-за прихода атмосферного фронта. Больше всего погода изменится в западных и северо-западных областях - там прогнозируется даже мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"Апрель продолжает шутить. Компания у него веселая - циклоны, атмосферные фронты, похолодание и снегопады. Во вторник значительная часть Европы будет принадлежать холодной погоде, а во многих странах будет идти снег и мокрый снег", - написала метеоролог.

Похолодание приостановится перед Киевщиной и затронет Житомирскую область.



Холодный воздух приведет к снижению температуры до +3... +8 градусов днем ​​(местами до 0...+3 градусов). Ветер, согласно прогнозу, накатываться некомфортными порывами, на западе и севере с северо-запада, на остальной территории Украины будет дуть с южного направления.
 

"На Благовещение (7 апреля. – ред.) холодная воздушная масса продвинется дальше и одновременно с юго-запада в Украину запрыгнет циклон. Поэтому из-за такой сомнительной дружбы арктического холода и средиземноморской влаги дожди будут переходить в мокрый снег, преимущественно на западе и севере Украины", – добавила Диденко.




По информации Укргидрометцентра, днем ​​6 апреля и ночью 7 апреля на территории Житомирской области ожидается мокрый снег. 



Тэги: Житомирщина, прогноз погоды, погода
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