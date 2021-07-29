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Метеорологический прогноз в Житомире в августе 2021

Сегодня, 12:17:29 673 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Метеорологический прогноз в Житомире в августе 2021

 Погода в Житомире, начиная с первых чисел месяца и заканчивая 20 числом, будет стабильно жаркая. Как в первой, так и во второй половине августа отметка на столбике термометра будет варьироваться в пределах 25 градусов.

По прогнозам синоптиков Мета, в Житомире 3 августа температура достигнет своего минимума по сравнению с последующими днями и будет равна 22 градусам. Что касается осадков, то на территории Житомира и Житомирской области синоптиками 2 и 8 августа прогнозируются дожди.

В целом на протяжении первых двух декад стоит ожидать следующие климатические условия:
  • температура воздушных масс в среднем 24 – 25 градусов;
  • дни с низкой облачностью будут доминировать над днями с «высоким небом»;
  • маловетренно;
  • минимальный уровень осадков;
  • влажность 45%;
  • давление 745 мм рт. ст.

Учитывая отсутствие обильного количества осадков, а также высокий температурный показатель, воздух будет сухим и теплым. Данная погода весьма приемлема как для организации досуга, так и для сбора урожая.

Рекомендации для аграриев

Окрестности Житомира насчитывают большое количество сельскохозяйственных угодьев. Именно в первые числа августа аграрии начинают плодотворную работу по сбору урожая.
 
Согласно многолетним исследованиям, наиболее благоприятной считается сухая и теплая погода. Основываясь на прогнозах метеорологов, которые анонсируют температуру воздуха около 26 градусов, работники агрокультурного комплекса могут смело планировать компания по уборке ранее высаженных зерновых культур.
 
Также в Житомирской области преобладает выращивание кукурузы и подсолнечника, однако первые числа августа не являются подходящими для уборки такого рода полей. Сбор урожая подсолнечника и кукурузы припадает на более поздний период.  
 
Многие аграрии планируют дату начала сбора урожая в зависимости от состояния лунной фазы. Не рекомендуется выполнять никакие сельскохозяйственные работы 7 августа, так как на данное число припадает новолуние. Все оставшиеся числа будут благоприятно способствовать работам агрокультурного сектора.
Тэги: прогноз погоды, погода, Житомир
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