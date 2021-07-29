Метеорологический прогноз в Житомире в августе 2021

температура воздушных масс в среднем 24 – 25 градусов;

дни с низкой облачностью будут доминировать над днями с «высоким небом»;

маловетренно;

минимальный уровень осадков;

влажность 45%;

давление 745 мм рт. ст.



Учитывая отсутствие обильного количества осадков, а также высокий температурный показатель, воздух будет сухим и теплым. Данная погода весьма приемлема как для организации досуга, так и для сбора урожая.

Рекомендации для аграриев

Окрестности Житомира насчитывают большое количество сельскохозяйственных угодьев. Именно в первые числа августа аграрии начинают плодотворную работу по сбору урожая.



Согласно многолетним исследованиям, наиболее благоприятной считается сухая и теплая погода. Основываясь на прогнозах метеорологов, которые анонсируют температуру воздуха около 26 градусов, работники агрокультурного комплекса могут смело планировать компания по уборке ранее высаженных зерновых культур.



Также в Житомирской области преобладает выращивание кукурузы и подсолнечника, однако первые числа августа не являются подходящими для уборки такого рода полей. Сбор урожая подсолнечника и кукурузы припадает на более поздний период.



Многие аграрии планируют дату начала сбора урожая в зависимости от состояния лунной фазы. Не рекомендуется выполнять никакие сельскохозяйственные работы 7 августа, так как на данное число припадает новолуние. Все оставшиеся числа будут благоприятно способствовать работам агрокультурного сектора.