Метеорологический прогноз в Житомире в августе 2021

Погода в Житомире, начиная с первых чисел месяца и заканчивая 20 числом, будет стабильно жаркая. Как в первой, так и во второй половине августа отметка на столбике термометра будет варьироваться в пределах 25 градусов.
По прогнозам синоптиков Мета, в Житомире
3 августа температура достигнет своего минимума по сравнению с последующими днями и будет равна 22 градусам. Что касается осадков, то на территории Житомира и Житомирской области синоптиками 2 и 8 августа прогнозируются дожди.
В целом на протяжении первых двух декад стоит ожидать следующие климатические условия:
- температура воздушных масс в среднем 24 – 25 градусов;
- дни с низкой облачностью будут доминировать над днями с «высоким небом»;
- маловетренно;
- минимальный уровень осадков;
- влажность 45%;
- давление 745 мм рт. ст.
Учитывая отсутствие обильного количества осадков, а также высокий температурный показатель, воздух будет сухим и теплым. Данная погода весьма приемлема как для организации досуга, так и для сбора урожая.
Рекомендации для аграриев
Окрестности Житомира насчитывают большое количество сельскохозяйственных угодьев. Именно в первые числа августа аграрии начинают плодотворную работу по сбору урожая.
Согласно многолетним исследованиям, наиболее благоприятной считается сухая и теплая погода. Основываясь на прогнозах метеорологов, которые анонсируют температуру воздуха около 26 градусов, работники агрокультурного комплекса могут смело планировать компания по уборке ранее высаженных зерновых культур.
Также в Житомирской области преобладает выращивание кукурузы и подсолнечника, однако первые числа августа не являются подходящими для уборки такого рода полей. Сбор урожая подсолнечника и кукурузы припадает на более поздний период.
Многие аграрии планируют дату начала сбора урожая в зависимости от состояния лунной фазы. Не рекомендуется выполнять никакие сельскохозяйственные работы 7 августа, так как на данное число припадает новолуние. Все оставшиеся числа будут благоприятно способствовать работам агрокультурного сектора.