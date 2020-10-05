В Житомире из-за аномальной погоды зацвели каштаны. ФОТО

"Сентябрь уже традиционно увеличивает летний период. В течение месяца сохранялась теплая погода. Еще в середине сентября температура повышалась до 31, 33 градусов. А к концу месяца до 26-28 градусов. Такие высокие температурные показатели зафиксированы впервые с 1945 года. Затем область накрыл циклон, однако температурный режим еще на высоком уровне и превышает климатические нормы на 4-5 градусов", - рассказала представительница Житомирского гидрометцентра Ираида Еленевская.

"Осеннее цветение может быть вызвано как аномалией, так и адаптативным защитным механизмом. Такие адаптации бывают из-за неблагоприятных климатических условий или нападения вредителей. Цветочные почки закладываются неподалеку от листьев и как только листья повреждается, то может запуститься процесс цветения. Это вредно для дерева, такие гормональные нарушения ослабляют дерево. И в следующем году он будет слабее и будет страдать", - сообщил ученый Иван Хомяк.