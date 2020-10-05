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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 5 » 08:20:23

В Житомире из-за аномальной погоды зацвели каштаны. ФОТО

Сегодня, 08:30:23 502 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за аномальной погоды зацвели каштаны. ФОТО

 В Житомире осенью из-за аномальных погодных условий повторно зацвели каштаны. Цветение деревьев можно увидеть на улицах Леха Качиньского и Чудновской.

Специалисты отмечают, что цветение деревьев спровоцировали высокие температурные показатели в сентябре, передает "Суспільне Житомир".
 

"Сентябрь уже традиционно увеличивает летний период. В течение месяца сохранялась теплая погода. Еще в середине сентября температура повышалась до 31, 33 градусов. А к концу месяца до 26-28 градусов. Такие высокие температурные показатели зафиксированы впервые с 1945 года. Затем область накрыл циклон, однако температурный режим еще на высоком уровне и превышает климатические нормы на 4-5 градусов", - рассказала представительница Житомирского гидрометцентра Ираида Еленевская.


По словам ученых, деревьям вредно цвести повторно, ведь из-за этого они болеют и весной на них становится меньше цвета.
 

"Осеннее цветение может быть вызвано как аномалией, так и адаптативным защитным механизмом. Такие адаптации бывают из-за неблагоприятных климатических условий или нападения вредителей. Цветочные почки закладываются неподалеку от листьев и как только листья повреждается, то может запуститься процесс цветения. Это вредно для дерева, такие гормональные нарушения ослабляют дерево. И в следующем году он будет слабее и будет страдать", - сообщил ученый Иван Хомяк.




Каштаны на ул. Качиньского / Суспільне
Тэги: каштаны, Житомир, погода, климат
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 11:04:50, Сегодня [Материал]
0

Вот это новость! Эти каштаны цветут осенью уже не первый год, ровно как у людей созревает по второму разу клубника, малина. Цветет одуванчик и т.д.
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