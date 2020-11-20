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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Ноябрь » 20 » 08:31:54

Урожай зерновых в Житомирской области уменьшился почти на 400 000 тонн

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Урожай зерновых в Житомирской области уменьшился почти на 400 000 тонн

 На Житомирщине зерновых и зернобобовых культур собрали почти на 400 тыс. тонн меньше, чем в 2019 году. Уменьшение производства зерновых специалисты объясняют неблагоприятными погодно-климатическими условиями.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на департамент агропромышленного развития и экономической политики Житомирской ОГА.
 

«По оперативным данным, зерновые и зернобобовые культуры во всех категориях хозяйств области обмолочены на площади 440 тыс. га. Намолочено 2010 тыс. тонн зерна, что почти на 400 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем 2019 года. Средняя урожайность составляет 45,6 ц/га, что на 10,5 ц/га меньше, чем в 2019 году», - отметили в департаменте.


В частности, пшеницы намолочено 635,7 тыс. тонн, что на 58 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем 2019 года. Уменьшился и на 2 тыс. тонн урожай гороха.

Зато в этом году собрали больше ячменя (на 8 тыс. тонн), ржи (на 9,7 тыс. тонн), овса (на 20 тыс. тонн).

В департаменте акцентируют, что полученный валовый сбор продовольственного зерна позволяет в полном объеме обеспечить потребности потребления населения и пищевых предприятий области на следующий маркетинговый период, реализовать его в другие области и на внешние рынки, а также засыпать запас зернофуража, семян яровых зерновых культур под урожай 2021 года.
Тэги: урожай, Житомирщина, зерно
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