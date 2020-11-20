Урожай зерновых в Житомирской области уменьшился почти на 400 000 тонн

«По оперативным данным, зерновые и зернобобовые культуры во всех категориях хозяйств области обмолочены на площади 440 тыс. га. Намолочено 2010 тыс. тонн зерна, что почти на 400 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем 2019 года. Средняя урожайность составляет 45,6 ц/га, что на 10,5 ц/га меньше, чем в 2019 году», - отметили в департаменте.