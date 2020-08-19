В Житомирской области завершается сбор ранних зерновых: урожай на уровне 2019 года

В Житомирской области завершают сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает департамент агропромышленного развития и экономической политики ОГА.
"В этом году сельскохозяйственными предприятиями позже начат сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, чем в прошлые годы. Это, прежде всего, связано с неблагоприятными погодными условиями, которые складывались в течение вегетационного периода ранних колосовых культур. Но благодаря высокой организации уборочных работ жатва проходят интенсивно"
, - объясняет облгосадминистрация.
По состоянию на 19 августа ранние зерновые и зернобобовые культуры собраны на площади 224,5 тыс. га, или 94% к прогнозу, намолочено 842,5 тыс. тонн зерна, что почти на уровне показателя прошлого года (864,9 тыс. тонн). Средняя урожайность составляет 38,0 ц/га.
Завершен сбор:
- пшеницы озимой на площади 133,3 тыс. га, намолочено 559,9 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 42,0 ц/га;
- пшеницы яровой - 15,1 тыс. га, намолочено 54,4 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 36,0 ц/га;
- ячменя озимого на площади 9,4 тыс. га, намолочено 43,2 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 46,0 ц/га;
- ячменя ярового - 20,9 тыс. га, намолочено 77,3 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 37,0 ц/га;
- гороха - 1,9 тыс. га, намолочено 4,8 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 25,0 ц/га.
Среди технических культур завершен сбор рапса на площади 49,5 тыс. га, намолочено 95,0 тыс. тонн семян, средняя урожайность составила 19,2 ц/га.
Лучшие показатели по намолу хлебов имеют агроформирования: Попельнянского, Андрушевского, Ружинского и Чудновского районов.