В Житомирской области 6 лет тюрьмы дали работнику агрофирмы, который устроил распродажу зерна

"Судебным следствием установлено, что преступление совершил начальник участка сельскохозяйственного производства филиала одного из публичных акционерных обществ, который выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В частности, будучи материально ответственным лицом за хранение на складах зерна кукурузы, пшеницы, сои и ее зерноотходов, он дал указание своим подчиненным нагрузить тяжеловесные автомобили зерном и отправить покупателю, с которым предварительно договорился через интернет", - говорится в сообщении.