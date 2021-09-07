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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 7 » 09:58:28

В Житомирской области 6 лет тюрьмы дали работнику агрофирмы, который устроил распродажу зерна

Сегодня, 09:58:28 781 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области 6 лет тюрьмы дали работнику агрофирмы, который устроил распродажу зерна

 На Житомирщине к шести годам колонии приговорили работника филиала публичного общества, который незаконно распродал более 170 тонн зерна. Об этом "Журналу Житомира" сообщила Житомирская областная прокуратура.
 

"Судебным следствием установлено, что преступление совершил начальник участка сельскохозяйственного производства филиала одного из публичных акционерных обществ, который выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В частности, будучи материально ответственным лицом за хранение на складах зерна кукурузы, пшеницы, сои и ее зерноотходов, он дал указание своим подчиненным нагрузить тяжеловесные автомобили зерном и отправить покупателю, с которым предварительно договорился через интернет", - говорится в сообщении.


Отмечается, что в течение ноября-декабря 2017 года обвиняемый незаконно распродал более 177 тонн зерна различных сельскохозяйственных культур на общую сумму более 815 тыс. грн.

Приговором Коростышевского районного суда должное лицо признано виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.

Также по иску прокурора с обвиняемого взысканы убытки на общую сумму 815,5 тыс. грн.
Тэги: незаконная продажа, суд, зерно, Житомирщина
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