В Житомирской области 6 лет тюрьмы дали работнику агрофирмы, который устроил распродажу зерна

На Житомирщине к шести годам колонии приговорили работника филиала публичного общества, который незаконно распродал более 170 тонн зерна. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
"Судебным следствием установлено, что преступление совершил начальник участка сельскохозяйственного производства филиала одного из публичных акционерных обществ, который выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В частности, будучи материально ответственным лицом за хранение на складах зерна кукурузы, пшеницы, сои и ее зерноотходов, он дал указание своим подчиненным нагрузить тяжеловесные автомобили зерном и отправить покупателю, с которым предварительно договорился через интернет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение ноября-декабря 2017 года обвиняемый незаконно распродал более 177 тонн зерна различных сельскохозяйственных культур на общую сумму более 815 тыс. грн.
Приговором Коростышевского районного суда должное лицо признано виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.
Также по иску прокурора с обвиняемого взысканы убытки на общую сумму 815,5 тыс. грн.