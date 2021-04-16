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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 16 » 09:07:05

Доверчивые жители Житомирщины теряют тысячи гривен, раздавая мошенникам данные банковских карт

Сегодня, 09:21:05 465 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Доверчивые жители Житомирщины теряют тысячи гривен, раздавая мошенникам данные банковских карт

 На Житомирщине жители продолжают попадаться на крючок мошенников и терять свои сбережения. Двое жителей области сообщили незнакомцам конфиденциальные данные своих банковских счетов, еще один наш земляк «приобрел» ноутбук на сомнительном сайте. Об этом «Журналу Житомира» рассказали в полиции Житомирской области.
 

«С похожими ситуациями в полицию обратились сразу двое граждан - 35-летняя жительница пгт Корнин Житомирского района и 72-летний дедушка из села Игнатполь Овручской громады. В обоих случаях заявители рассказали, что накануне к ним позвонили незнакомцы, которые представились работниками службы безопасности банков, где они обслуживаются. «Менеджеры» сообщили, что их финансовые карточки заблокированы и теперь нужно предоставить дополнительные сведения, чтобы в дальнейшем пользоваться ими. Таким образом заявители назвали реквизиты карт, их сроки действия и секретные коды - сведения, которые являются конфиденциальными и не могут быть разглашены кому-либо даже в непосредственной личной беседе», - информируют правоохранители.


Уже через несколько минут со счета женщины были сняты 19 тысяч гривен, а у пенсионера - более 25 тысяч национальной валюты.

На крючок мошенников попал и 53-летний житель пгт Новая Боровая. По словам мужчины, еще в январе он перечислил средства за покупку ноутбука, объявление о продаже которого нашел на одном из интернет-сайтов.

Цена гаджета показалась ему очень приятной, поэтому охотно ждал несколько месяцев сообщение о прибытии почтового отправления. Однако ни через неделю, ни через три месяца оно так и не поступило, а «менеджеры» магазина и вовсе перестали отвечать на телефонные звонки.

По всем указанным фактам следователи полиции Житомирщины начали досудебные расследования и разыскивают мошенников.
Тэги: мошенничество, Житомирская область, полиция
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