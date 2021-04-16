Доверчивые жители Житомирщины теряют тысячи гривен, раздавая мошенникам данные банковских карт

«С похожими ситуациями в полицию обратились сразу двое граждан - 35-летняя жительница пгт Корнин Житомирского района и 72-летний дедушка из села Игнатполь Овручской громады. В обоих случаях заявители рассказали, что накануне к ним позвонили незнакомцы, которые представились работниками службы безопасности банков, где они обслуживаются. «Менеджеры» сообщили, что их финансовые карточки заблокированы и теперь нужно предоставить дополнительные сведения, чтобы в дальнейшем пользоваться ими. Таким образом заявители назвали реквизиты карт, их сроки действия и секретные коды - сведения, которые являются конфиденциальными и не могут быть разглашены кому-либо даже в непосредственной личной беседе», - информируют правоохранители.