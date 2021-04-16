Доверчивые жители Житомирщины теряют тысячи гривен, раздавая мошенникам данные банковских карт

На Житомирщине жители продолжают попадаться на крючок мошенников и терять свои сбережения. Двое жителей области сообщили незнакомцам конфиденциальные данные своих банковских счетов, еще один наш земляк «приобрел» ноутбук на сомнительном сайте. Об этом «Журналу Житомира
» рассказали в полиции Житомирской области.
«С похожими ситуациями в полицию обратились сразу двое граждан - 35-летняя жительница пгт Корнин Житомирского района и 72-летний дедушка из села Игнатполь Овручской громады. В обоих случаях заявители рассказали, что накануне к ним позвонили незнакомцы, которые представились работниками службы безопасности банков, где они обслуживаются. «Менеджеры» сообщили, что их финансовые карточки заблокированы и теперь нужно предоставить дополнительные сведения, чтобы в дальнейшем пользоваться ими. Таким образом заявители назвали реквизиты карт, их сроки действия и секретные коды - сведения, которые являются конфиденциальными и не могут быть разглашены кому-либо даже в непосредственной личной беседе», - информируют правоохранители.
Уже через несколько минут со счета женщины были сняты 19 тысяч гривен, а у пенсионера - более 25 тысяч национальной валюты.
На крючок мошенников попал и 53-летний житель пгт Новая Боровая. По словам мужчины, еще в январе он перечислил средства за покупку ноутбука, объявление о продаже которого нашел на одном из интернет-сайтов.
Цена гаджета показалась ему очень приятной, поэтому охотно ждал несколько месяцев сообщение о прибытии почтового отправления. Однако ни через неделю, ни через три месяца оно так и не поступило, а «менеджеры» магазина и вовсе перестали отвечать на телефонные звонки.
По всем указанным фактам следователи полиции Житомирщины начали досудебные расследования и разыскивают мошенников.