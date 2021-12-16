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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 16 » 12:53:34

За сутки двое жителей Житомирщины отдали мошенникам более 60 тыс. грн.

Вчера, 12:53:34 607 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сутки двое жителей Житомирщины отдали мошенникам более 60 тыс. грн.

 В последнюю декаду декабря, когда украинцы озабочены приготовлениями к новогодним праздникам, традиционно активизируются и искатели легкой наживы. За прошедшие сутки еще трое жителей Житомирщины пострадали из-за собственной доверчивости.

15 декабря в Житомирское райуправление полиции обратился житель Житомира с сообщением о мошенничестве. По словам 45-летнего мужчины, после общения с якобы банковским работником о проблемах с его картой, со счета исчезли более 6,5 тысяч гривен.
 

"Будучи уверенным в том, что общается с представителем службы безопасности финансового учреждения, заявитель назвал незнакомцу конфиденциальную информацию о своей банковской карточке. А впоследствии получил смс-уведомление о снятии средств", – сообщили в полиции Житомирской области.


Двое пожилых жителей Коростышева спасали из воображаемой беды своих родных и потеряли более 60 тысяч гривен.
 

"И 93-летняя бабушка, и 80-летний дедушка пообщались по телефону с якобы врачом, который известил их об автопроисшествиях с внуками. Мол, травмированным срочно необходимы были деньги на лечение. Встревоженные пенсионеры передали денежные сбережения незнакомцам, которые сами пришли в их дома", – добавили правоохранители.


Так, пожилая женщина отдала в руки мошенникам 20 тысяч гривен, а мужчина – более 40 тысяч гривен.

По указанным случаям полицейские открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. В настоящее время идет розыск мошенников.
Тэги: полиция, мошенничество, Житомирская область
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