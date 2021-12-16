За сутки двое жителей Житомирщины отдали мошенникам более 60 тыс. грн.

"Будучи уверенным в том, что общается с представителем службы безопасности финансового учреждения, заявитель назвал незнакомцу конфиденциальную информацию о своей банковской карточке. А впоследствии получил смс-уведомление о снятии средств", – сообщили в полиции Житомирской области.

"И 93-летняя бабушка, и 80-летний дедушка пообщались по телефону с якобы врачом, который известил их об автопроисшествиях с внуками. Мол, травмированным срочно необходимы были деньги на лечение. Встревоженные пенсионеры передали денежные сбережения незнакомцам, которые сами пришли в их дома", – добавили правоохранители.