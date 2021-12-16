За сутки двое жителей Житомирщины отдали мошенникам более 60 тыс. грн.

В последнюю декаду декабря, когда украинцы озабочены приготовлениями к новогодним праздникам, традиционно активизируются и искатели легкой наживы. За прошедшие сутки еще трое жителей Житомирщины пострадали из-за собственной доверчивости.
15 декабря в Житомирское райуправление полиции обратился житель Житомира с сообщением о мошенничестве. По словам 45-летнего мужчины, после общения с якобы банковским работником о проблемах с его картой, со счета исчезли более 6,5 тысяч гривен.
"Будучи уверенным в том, что общается с представителем службы безопасности финансового учреждения, заявитель назвал незнакомцу конфиденциальную информацию о своей банковской карточке. А впоследствии получил смс-уведомление о снятии средств", – сообщили в полиции Житомирской области.
Двое пожилых жителей Коростышева спасали из воображаемой беды своих родных и потеряли более 60 тысяч гривен.
"И 93-летняя бабушка, и 80-летний дедушка пообщались по телефону с якобы врачом, который известил их об автопроисшествиях с внуками. Мол, травмированным срочно необходимы были деньги на лечение. Встревоженные пенсионеры передали денежные сбережения незнакомцам, которые сами пришли в их дома", – добавили правоохранители.
Так, пожилая женщина отдала в руки мошенникам 20 тысяч гривен, а мужчина – более 40 тысяч гривен.
По указанным случаям полицейские открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. В настоящее время идет розыск мошенников.