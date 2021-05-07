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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Май » 7 » 13:24:08

От пули снайпера в зоне ООС погиб молодой военный из Житомирской области

Вчера, 14:04:08 864 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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От пули снайпера в зоне ООС погиб молодой военный из Житомирской области

 6 мая в районе села Пески под Донецком от пули снайпера погиб военнослужащий Сергей Коробцов из Коростеня. Об этом сообщается на странице в Facebook "Коростень Офіційний Інформаційний".

"6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК №12 Коробцов Сергей. Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын", - говорится в сообщении.

Прощание с военным состоится 9 мая в 10:30 возле исполнительного комитета Коростенского городского совета.

На сайте "Новинарня" уточняют, что служил погибший военный в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Сообщается, что вражеский снайпер попал нашем воину в прибор ночного видения.

На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили ОБСЕ.
Тэги: Война на Донбассе, Смерть, ОСС, снайпер
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Комментариев: 2
predi
1 predi (predi)   • 16:39:48, Вчера [Материал]

Царство Небесне тобі, золота людина, котра віддала своє молоде життя захищаючи нас від свори отупілої дикої кацапської орди!
І нехай вбивцям " воздастся".
Щиро співчуваємо сім'ї і рідним.
Він Герой.
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 20:48:59, Вчера [Материал]

Цена братской "любви"... Кремлевского карлика персональный котел в аду уж заждался, надеюсь, дрова будут очень сырыми...
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