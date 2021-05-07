От пули снайпера в зоне ООС погиб молодой военный из Житомирской области

6 мая в районе села Пески под Донецком от пули снайпера погиб военнослужащий Сергей Коробцов из Коростеня. Об этом сообщается на странице в Facebook "Коростень Офіційний Інформаційний".
"6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК №12 Коробцов Сергей. Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын"
, - говорится в сообщении
.
Прощание с военным состоится 9 мая в 10:30 возле исполнительного комитета Коростенского городского совета.
На сайте "Новинарня
" уточняют, что служил погибший военный в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Сообщается, что вражеский снайпер попал нашем воину в прибор ночного видения.
На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили ОБСЕ.