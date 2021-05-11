Сотни коростенцев попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Сергеем Коробцовым. ФОТО

В городе Коростень Житомирской области состоялось прощание с 22-летним военным-разведчиком 58-й бригады Сергеем Коробцовым.
9 мая более тысячи местных жителей, знакомых и родных провели в последний путь участника ООС. Матери погибшего бойца вручили грамоту почета и скорби.
Сергей Коробцов
родился в 1998 году. В 2013 году окончил УВК № 12 в Коростене. Он прошел обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами и подписал контракт на службу.
У погибшего остались жена и маленький сын.
Напомним, боец погиб в районе поселка Пески под Донецком от пули вражеского снайпера
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Фото: Областной совет / УНИАН