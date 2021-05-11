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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 11 » 08:13:09

Сотни коростенцев попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Сергеем Коробцовым. ФОТО

Вчера, 08:24:09 733 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сотни коростенцев попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Сергеем Коробцовым. ФОТО

 В городе Коростень Житомирской области состоялось прощание с 22-летним военным-разведчиком 58-й бригады Сергеем Коробцовым.

9 мая более тысячи местных жителей, знакомых и родных провели в последний путь участника ООС. Матери погибшего бойца вручили грамоту почета и скорби.
 

Сергей Коробцов родился в 1998 году. В 2013 году окончил УВК № 12 в Коростене. Он прошел обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами и подписал контракт на службу.

У погибшего остались жена и маленький сын.

Напомним, боец погиб в районе поселка Пески под Донецком от пули вражеского снайпера.











Фото: Областной совет / УНИАН
Тэги: ОСС, Война на Донбассе, Смерть, снайпер
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