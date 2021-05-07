Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 08 Мая 2021    03:31:02
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 7 » 15:12:27

Поминальное воскресенье: как в Житомире 9 мая будет курсировать общественный транспорт

Вчера, 15:18:01 2227 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Поминальное воскресенье: как в Житомире 9 мая будет курсировать общественный транспорт

 В Житомире 9 мая общественный транспорт не будет курсировать до городского кладбища на Корбутовке. Об этом информирует управление транспорта и связи городского совета.

В мэрии напомнили, что в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета 9 мая будет прекращено движение транспорта по Западному шоссе. Проезд позволят только для транзитного, грузового, специального транспорта и автомобилей, задействованных в обрядах погребения.

Поэтому, автобусный маршрут №44 будет курсировать до Гидропарка, №11 - до ул. Сосновой.

Дополнительно будет организована работа троллейбусного маршрута №5 «Гидропарк - площадь Победы» с интервалом движения до 10 минут.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомире в поминальные дни запретили продавать пластиковые цветы. Власти призывают житомирян приносить на кладбище живые цветы.
Тэги: Житомир, поминальное воскресенье, общественный транспорт
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus