Поминальное воскресенье: как в Житомире 9 мая будет курсировать общественный транспорт

В Житомире 9 мая общественный транспорт не будет курсировать до городского кладбища на Корбутовке. Об этом информирует управление транспорта и связи городского совета.
В мэрии напомнили, что в соответствии с решением исполнительного комитета
городского совета 9 мая будет прекращено движение транспорта
по Западному шоссе. Проезд позволят только для транзитного, грузового, специального транспорта и автомобилей, задействованных в обрядах погребения.
Поэтому, автобусный маршрут №44 будет курсировать до Гидропарка, №11 - до ул. Сосновой.
Дополнительно будет организована работа троллейбусного маршрута №5 «Гидропарк - площадь Победы» с интервалом движения до 10 минут.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомире в поминальные дни запретили продавать пластиковые цветы. Власти призывают житомирян приносить на кладбище живые цветы
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