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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 11 » 16:24:40

В житомирском ТРЦ потерялся 9-летний мальчик. Пока его искали, он сам доехал домой в пригород

Вчера, 16:54:40 736 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском ТРЦ потерялся 9-летний мальчик. Пока его искали, он сам доехал домой в пригород

 В одном из торгово-развлекательных комплексов Житомира потерялся 9-летний мальчик. Пока ребенка разыскивали в городе и ТРЦ, он самостоятельно доехал домой, в пригородное село.

Об этом 11 мая "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Правоохранители выяснили, что мальчик находился в городе со своей 14-летней сестрой. Вдруг девочка потеряла его из виду и найти в большом помещении так и не смогла", - информирует полиция.


Полицейские в поисках мальчика обследовали окружающую территорию и разослали соответствующие ориентировки для внешних нарядов. Уже через час о мальчике, который вышел из автобуса в своем селе, коллегам сообщил участковый офицер полиции.

Как выяснилось, ребенок не увидев сестру, решил самостоятельно ехать домой. К счастью, он воспользовался правильным маршрутом.

Еще одного 7-летнего мальчика искали в медицинском учреждении, куда на прием к врачу вместе с ребенком пришла его мать. Пока женщина была занята, ребенок пошел путешествовать по коридорам. Испуганная мать, не найдя сына, позвонила в полицию. Мальчика быстро нашли на территории заведения, с ним все в порядке.

Всего в подразделения полиции в период праздничных выходных поступили сообщения об исчезновении четырех детей. К счастью, все дети быстро нашлись.
Тэги: Житомир, потерялся ребенок, розыск
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