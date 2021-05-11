В житомирском ТРЦ потерялся 9-летний мальчик. Пока его искали, он сам доехал домой в пригород

В одном из торгово-развлекательных комплексов Житомира потерялся 9-летний мальчик. Пока ребенка разыскивали в городе и ТРЦ, он самостоятельно доехал домой, в пригородное село.
Об этом 11 мая "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Правоохранители выяснили, что мальчик находился в городе со своей 14-летней сестрой. Вдруг девочка потеряла его из виду и найти в большом помещении так и не смогла", - информирует полиция.
Полицейские в поисках мальчика обследовали окружающую территорию и разослали соответствующие ориентировки для внешних нарядов. Уже через час о мальчике, который вышел из автобуса в своем селе, коллегам сообщил участковый офицер полиции.
Как выяснилось, ребенок не увидев сестру, решил самостоятельно ехать домой. К счастью, он воспользовался правильным маршрутом.
Еще одного 7-летнего мальчика искали в медицинском учреждении, куда на прием к врачу вместе с ребенком пришла его мать. Пока женщина была занята, ребенок пошел путешествовать по коридорам. Испуганная мать, не найдя сына, позвонила в полицию. Мальчика быстро нашли на территории заведения, с ним все в порядке.
Всего в подразделения полиции в период праздничных выходных поступили сообщения об исчезновении четырех детей. К счастью, все дети быстро нашлись.