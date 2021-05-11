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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 11 » 17:26:40

Співпрацюємо кожного дня: Тимошенко розповів про поліпшення діалогу з місцевою владою   PR  

Вчера, 17:29:40 288 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Співпрацюємо кожного дня: Тимошенко розповів про поліпшення діалогу з місцевою владою

 Заступник голови Офісу Президента, координатор програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко вважає, що співпраця держави з органами місцевого самоврядування дуже змінилося після місцевих виборів у 2020 році. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Багато в чому ми співпрацюємо кожен день: це повсякденні питання, такі як вирішення інфраструктурних проєктів, і взаємодія з Кабінетом міністрів, є і стратегічні питання", - заявив Тимошенко на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування у вівторок.

Він також нагадав, що з минулого року в Україні почав використовуватися механізм відносних запозичень на інфраструктурні проєкти для обласних рад.

"У цьому році я знаю, що кілька місцевих рад вже вирішують питання про лізинг на медичне обладнання. Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася як інфраструктура, так і наша медицина", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.


 
Тэги: офіс президента
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