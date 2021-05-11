Співпрацюємо кожного дня: Тимошенко розповів про поліпшення діалогу з місцевою владою

Заступник голови Офісу Президента, координатор програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко вважає, що співпраця держави з органами місцевого самоврядування дуже змінилося після місцевих виборів у 2020 році. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна
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"Багато в чому ми співпрацюємо кожен день: це повсякденні питання, такі як вирішення інфраструктурних проєктів, і взаємодія з Кабінетом міністрів, є і стратегічні питання",
- заявив Тимошенко на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування у вівторок.
Він також нагадав, що з минулого року в Україні почав використовуватися механізм відносних запозичень на інфраструктурні проєкти для обласних рад.
"У цьому році я знаю, що кілька місцевих рад вже вирішують питання про лізинг на медичне обладнання. Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася як інфраструктура, так і наша медицина",
- додав Тимошенко.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.