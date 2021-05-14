ФК «Полесье» проведет в Житомире первый в сезоне матч со зрителями: билеты уже в продаже

В ближайшее воскресенье, 16 мая, ФК "Полесье" в Житомире в рамках очередного тура Первой лиги примет краматорский "Авангард".
Из-за ослабления карантина матч состоится со зрителями. Это первая игра "Полесья" с родными болельщиками на обновленном центральном стадионе
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В клубе отмечают, что заполненность трибун не может превышать 50% от общего количества мест (согласно временного протокола для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина).
Билеты на матч "Полесье" - "Авангард" уже поступили в продажу. Цена: от 50 до 100 грн.
Их можно приобрести онлайн по ссылке
или в кассе на ул. Театральная, 8. Начало матча в 17:00.