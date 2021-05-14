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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Май » 14 » 08:36:29

ФК «Полесье» проведет в Житомире первый в сезоне матч со зрителями: билеты уже в продаже

Сегодня, 08:36:21 193 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» проведет в Житомире первый в сезоне матч со зрителями: билеты уже в продаже

 В ближайшее воскресенье, 16 мая, ФК "Полесье" в Житомире в рамках очередного тура Первой лиги примет краматорский "Авангард".

Из-за ослабления карантина матч состоится со зрителями. Это первая игра "Полесья" с родными болельщиками на обновленном центральном стадионе.

В клубе отмечают, что заполненность трибун не может превышать 50% от общего количества мест (согласно временного протокола для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина).

Билеты на матч "Полесье" - "Авангард" уже поступили в продажу. Цена: от 50 до 100 грн.

Их можно приобрести онлайн по ссылке или в кассе на ул. Театральная, 8. Начало матча в 17:00.

Тэги: ФК Полесье, стадион полесье, футбол, Житомир
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