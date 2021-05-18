Одаренным житомирским ученикам выплатят стипендии на сумму более 80 тыс. грн

В Житомире одаренных учеников отметят стипендиями городского головы. Соответствующее распоряжение "О выплате стипендий городского головы ученикам и воспитанникам учебных заведений Житомирской городской территориальной громады" подписал 17 мая
Сергей Сухомлин.
Как пояснили в городском совете, поощрительные выплаты на общую сумму 84600 грн получат ученики и воспитанники учреждений территориальной громады:
- победители городского этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ;
- воспитанники школы хореографического искусства "Сонечко".
Всего в перечне 58 учеников: