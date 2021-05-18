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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Май » 18 » 11:04:55

Одаренным житомирским ученикам выплатят стипендии на сумму более 80 тыс. грн

Сегодня, 11:04:55 292 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Одаренным житомирским ученикам выплатят стипендии на сумму более 80 тыс. грн

 В Житомире одаренных учеников отметят стипендиями городского головы. Соответствующее распоряжение "О выплате стипендий городского головы ученикам и воспитанникам учебных заведений Житомирской городской территориальной громады" подписал 17 мая Сергей Сухомлин.

Как пояснили в городском совете, поощрительные выплаты на общую сумму 84600 грн получат ученики и воспитанники учреждений территориальной громады:
 
  • победители городского этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ; 
  • воспитанники школы хореографического искусства "Сонечко".

Всего в перечне 58 учеников:
 




Тэги: стипендия, школьники, одаренные дети, Житомир
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