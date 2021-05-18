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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 18 » 14:54:48

На Михайловскую вернут музыкальные вечера: живая музыка каждую пятницу и субботу

Сегодня, 14:54:48 205 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Михайловскую вернут музыкальные вечера: живая музыка каждую пятницу и субботу

 С 28 мая на улицу Михайловскую планируют вернуть музыкальные вечера. Об этом стало известно из проекта решения исполкома, опубликованного на сайте горсовета.

"С целью повышения культурно-художественного уровня населения города, удовлетворения интеллектуальных и духовных потребностей человека, обеспечения потребностей эстетического воспитания граждан ... исполнительный комитет городского совета решил организовать и провести творческое мероприятие "Музыкальные вечера наМихайловской" с 28 мая по 25 сентября 2021 года", - говорится в документе.

Музыкальные вечера на Михайловской будут проводить по пятницам и субботам в 18:00. Для житомирян будут выступать творческие коллективы Дворца культуры и музыкальных школ города.

При ухудшении эпидемической ситуации музыканты будут размещаться на балконах городского совета, музыкальной школы и дома Трибеля.

Напомним, впервые "Музыкальные вечера на Михайловской" начали проводить с августа 2020 года.

Фото: Facebook / Ярослав Веретин
Тэги: Житомир, улица Михайловская, музыка
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