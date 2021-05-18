На Михайловскую вернут музыкальные вечера: живая музыка каждую пятницу и субботу

С 28 мая на улицу Михайловскую планируют вернуть музыкальные вечера. Об этом стало известно из проекта решения исполкома, опубликованного на сайте горсовета
.
"С целью повышения культурно-художественного уровня населения города, удовлетворения интеллектуальных и духовных потребностей человека, обеспечения потребностей эстетического воспитания граждан ... исполнительный комитет городского совета решил организовать и провести творческое мероприятие "Музыкальные вечера наМихайловской" с 28 мая по 25 сентября 2021 года"
, - говорится в документе.
Музыкальные вечера на Михайловской будут проводить по пятницам и субботам в 18:00. Для житомирян будут выступать творческие коллективы Дворца культуры и музыкальных школ города.
При ухудшении эпидемической ситуации музыканты будут размещаться на балконах городского совета, музыкальной школы и дома Трибеля.
Напомним, впервые "Музыкальные вечера на Михайловской" начали проводить с августа 2020 года
.
Фото: Facebook / Ярослав Веретин