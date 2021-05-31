С 1 июня на Житомирщине ограничат движение грузовиков

С 1 июня на территории Житомирской области вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха более 28 °С.
Как сообщили в ОГА, ограничение касается автотранспортных средств массой более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн.
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, перевозку скоропортящихся грузов и грузов, используемых при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков будет осуществлять Укртрансбезопасность и подразделения Национальной полиции.
Переждать жаркое время суток можно в местах временной стоянки транспортных средств на площадках в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Напомним, в Житомирской области ранее установили первую систему взвешивания
грузовиков в движении.