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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 31 » 12:51:32

С 1 июня на Житомирщине ограничат движение грузовиков

Сегодня, 12:51:32 582 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 июня на Житомирщине ограничат движение грузовиков

 С 1 июня на территории Житомирской области вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха более 28 °С.

Как сообщили в ОГА, ограничение касается автотранспортных средств массой более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн.

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, перевозку скоропортящихся грузов и грузов, используемых при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков будет осуществлять Укртрансбезопасность и подразделения Национальной полиции.

Переждать жаркое время суток можно в местах временной стоянки транспортных средств на площадках в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Напомним, в Житомирской области ранее установили первую систему взвешивания грузовиков в движении.
Тэги: лето, жара, Грузовики, ограничение
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