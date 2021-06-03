Без 40-градусной жары: синоптик из НАН прогнозирует украинцам прохладное и короткое лето

"Прогноз, который я озвучиваю, актуален для центральных регионов Украины. Но все процессы, которые связаны с осадками, с резкими похолоданиями – крупномасштабные. Я спокойно могу ими накрывать всю территорию Украины. Это очень долгосрочный прогноз, поэтому он может отличаться на 1-2 дня. Температурные показатели плюс-минус 1-2 градуса", – акцентировала внимание синоптик.