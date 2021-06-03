Сухомлина избрали главой Палаты местных властей при президенте

3 июня в городе Хмельницком состоялось первое заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Участие в конгрессе принял мэр Сергей Сухомлин, к тому же его избрали заместителем председателя Палаты местных властей.
Как сообщает пресс-служба городского совета, во время заседания Сергей Сухомлин поделился опытом Житомира в проектах энерго-, термо- и модернизации житомирского водоканала. В городе работают все международные программы, действующие в Украине как: NEFCO, SECO, GIZ, реализуются проекты и в сотрудничестве со Всемирным банком и ЕБРР. Последние годы огромные средства вкладываются в модернизацию городской теплосети, и КП «Житомиртеплокоммунэнерго».
«Мы постоянно говорим о цене на газ. Мечтаю о том времени, когда забудем, что такое цена на газ ... Через несколько лет должны построить современные ТЭЦ на альтернативном топливе. Первую сдаем уже в августе», - рассказал мэр Сергей Сухомлин и пригласил президента Украины в Житомир на открытие новой современной ТЭЦ.
«Житомир - пилот термомодернизации и лидер внедрения проекта водомодернизации. Приглашаем в Офис президента для обмена опытом», - сказал Владимир Зеленский.
Отметим, что с сегодняшнего дня при Офисе президента будет работать постоянный Офис Конгресса. Орган состоит из председателя, президиума и двух палат: Палаты местных властей и Палаты регионов.
Во время первого заседания Конгресса председателем Палаты местных властей был избран Львовский городской голова Андрей Садовый. Кроме Сергея Сухомлина, заместителем председателя Палаты местных властей стал и Днепровский мэр Борис Филатов.